Minsa: S/ 1,048 millones para la prevención y control del cáncer en presupuesto 2023

En relación con la información difundida por un medio de comunicación sobre el presupuesto para financiar el tratamiento de los pacientes oncológicos, el Minsa precisa que en lo que va del gobierno no solo se ha aumentado las partidas económicas de una serie de programas que estaban estacadas por diez años, y que benefician directamente a los pacientes, sino que además de han destinado partidas importantes para este año y el próximo. Así, se tiene programado un presupuesto de S/ 1048 millones a la prevención y control del cáncer para el Año Fiscal 2023, de un total de S/ 4,000 millones para los próximos cuatro años. Pero, además, y ante la urgencia de mejorar la atención integral del cáncer, se ha dispuesto para este año un monto de S/122.9 millones para equipamiento, infraestructura, medicamentos y recursos humanos, los mismos que han sido distribuidos en regiones y Lima Metropolitana. A continuación, el Comunicado Oficial de Prensa N°1087 del Minsa: En relación con la información difundida por un medio de comunicación sobre el presupuesto para financiar el tratamiento de los pacientes oncológicos, el Ministerio de Salud (Minsa) informa lo siguiente: 1.En los últimos años se han desarrollado diversos planes para lograr implementar mejoras en materia de prevención y control del cáncer, tales como el Plan Esperanza, el Plan de Cáncer de Mama, el Plan de Cuello Uterino, el Plan de Leucemia Linfática Aguda, el Plan de Cuidados Paliativos y el Plan Nacional de Cuidados Integrales de Cáncer, los cuales no obtuvieron ningún tipo de presupuesto como demanda adicional durante más de 10 años. 2.En el presente año, la nueva gestión del Ministerio de Salud (Minsa), ante la situación agravada por la COVID-19 y la reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer, identificó una brecha de financiamiento que ascendía a más de S/5000 millones. 3.Ante esa situación, se tomó la decisión de financiar el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer por un monto mayor a S/4000 millones de soles para los siguientes cuatro años, dado que no es posible ejecutar la totalidad de lo estimado a cuatro meses para el cierre del Año Fiscal 2022. 4.Logrando así un Presupuesto estimado de S/1048 millones (25 % del valor mencionado por el presidente de la República del Perú) destinado a la prevención y control del cáncer para el Año Fiscal 2023. 5.Sin embargo, ante la urgencia de mejorar la atención integral del cáncer, el 20 de agosto se aprobó el Decreto Supremo n.° 189-2022-EF por un monto de S/122.9 millones para equipamiento, infraestructura, medicamentos y recursos humanos, los mismos que han sido distribuidos en regiones y Lima Metropolitana. 6. El Minsa reafirma su compromiso de velar por los derechos de los pacientes oncológicos, brindando una atención oportuna y de calidad a pesar de la difícil coyuntura ocasionada por la pandemia. Publicado: 7/9/2022

