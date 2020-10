Minsa informó que hay 12.000 casos sospechosos de muerte a causa de la COVID-19

Entornointeligente.com /

El viceministro de Salud, Luis Ognio , informó en una conferencia de prensa sobre la situación actual del nuevo coronavirus en el Perú. En esa línea, señaló que existen un total de 12.000 casos sospechosos de muerte por la COVID-19 . Según el último informe existen 33.648 decesos confirmados ; sin embargo, la cifra puede aumentar si se comprueba estos datos.

Si se confirma, tendríamos cerca de 50.000 fallecidos por la enfermedad. Por otro lado, la autoridad indicó que la tasa de contagios, hospitalizados, decesos, entre otros, han ido en descenso, según un último informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa.

“Tenemos defunciones sospechosas de COVID-19 que son pacientes que han tenido un cuadro clínico de enfermedad respiratoria severa que han fallecido, pero no tienen pruebas confirmatorias y se requieren otros estudios como las historias clínicas, imágenes radiográficas, y estamos en ese proceso en cada región”, agregó.

Por otro lado, mencionó que el actual número de fallecidos ingresados al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) hasta el 15 de octubre. “La información, digamos cruda, en global, sin depurar, a través de Sinadef, se han identificado 74.075 defunciones que tienen el diagnóstico de COVID-19 . Independientemente si tiene o no prueba de laboratorio”, dijo.

Viernes Informativo – Edición 16 de octubre 🔴 EN VIVO | El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, informa sobre la situación de la pandemia por la COVID-19 en el país.

Posted by Ministerio de Salud del Perú on Friday, October 16, 2020 Suárez recalcó que a partir de los 30 años empieza a incrementarse el riesgo de morir por la COVID-19 . “Esto es importantísimo saber, que porque tengan 30, 40 o 50 años no tengan riesgo de morir, (ellos) pueden hacer enfermedad grave. A partir de los 30 años es un riesgo continuo tanto para hombres y mujeres”, manifestó.

El Minsa indicó que se podría confirmar la información de los decesos en una semana.

