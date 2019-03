Minsa advierte sobre cobro de requisitos que la Dirección de Farmacia y Drogas no solicita

Entornointeligente.com / Una advertencia sobre casos de personas que realizan cobros de requisitos utilizando el nombre de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y que esa dirección no solicita, fue hecha este martes por el Ministerio de Salud (Minsa).Rocio Higuera

A través de un comunicado señala que se "advierte a los responsables de establecimientos farmacéuticos de medicamentos y otros productos para la salud, entre ellos, agencias distribuidoras, laboratorios, farmacias y otros, que sean celosos de sus responsabilidades y del personal que contratan, ya que existen casos bien documentados de personas que realizan cobros de requisitos que ésta Dirección no solicita".

Señala se ha remitido a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, todos los casos detectados y documentados, detallando que entre los requisitos que inventan a los clientes está el requerimiento de documentos notariados, juegos de copias en triplicado, alteración de fechas de ingresos de los documentos, alteración de firma del abogado o del farmacéutico regente, alteración de las fechas de documentos apostillados, entre otras, buscando lucrar en beneficio particular y afectando tanto la credibilidad de esta institución como la de las empresas serias para la cual trabajan. Por otro lado enfatiza que en la Ley 1 de 10 de enero de 2001 y el decreto que la reglamenta (Decreto Ejecutivo Nº 40 de 13 de febrero de 2019); así como en la Ley 14 de 19 de mayo de 2016, reglamentada en el Decreto Ejecutivo Nº 183 de 8 de julio de 2018, se encuentran establecidos los únicos requisitos que se aplican ⭕ Comunicado "Establecimientos farmacéuticos de medicamentos y otros productos para la salud, agencias distribuidoras y Farmacias" #MinsaPanamá ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://t.co/zTW5YV3yR3 pic.twitter.com/WjuLIhpltI — MINSA Panamá (@MINSA_Panama) 26 de marzo de 2019

