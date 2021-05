Minsa advierte que actuará de acuerdo a lo permitido tras celebración luego de partido de fútbol

Entornointeligente.com / Luego de que circulara en redes sociales videos en los que se evidencia el incumplimiento de las medidas de autocuidado y la falta de disciplina ciudadana, el Ministerio de Salud ( Minsa ) emitió un comunicado en el que señala que actuará de acuerdo a lo que permite la ley en estos casos, entre los que se encuentra una celebración luego de un partido de fútbol.

“Se actuará de acuerdo a lo permitido por la ley a quienes insistan en incumplir las medidas… más que nunca es importante no bajar la guardia y actividades como las suscitadas luego de un partido de fútbol solo demuestran la irresponsabilidad y ponen en riesgo la salud y vida, no solo de quienes participaron del evento sino de sus familias”, enfatiza el Minsa en un comunicado.

Minsa investiga celebración en Santa Ana tras partido de fútbol

Añade que este tipo de actividades representan un foco de contagio y demuestra la poca sensibilidad social para con aquellas personas que han perdido la batalla contra el virus y sus familiares.

Agrega que frente a esto, el equipo de Salud Pública de Región Metropolitana se mantiene vigilante y en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta se mantiene activo para redoblar la vigilancia, además se ha reforzado la vigilancia epidemiológica, inspección y verificación al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y las sanitarias en los 23 corregimientos de responsabilidad.

De igual forma hace un llamado a la ciudadanía a colaborar para que entre todos se puedan controlar los casos de la COVID-19.

“El Ministerio de Salud reitera a la población abstenerse de participar de actividades donde se evidencia la falta de distanciamiento físico y no se contemplan las medidas de bioseguridad”, recalca el Minsa.

