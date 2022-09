Minsa advierte déficit de vacunación infantil contra polio y otras enfermedades

Entornointeligente.com /

«Hasta este momento, la cobertura de vacunación está en 45%, pero deberíamos estar en un 56%, tenemos una brecha de 11 %, lo que significa que cerca de 50,000 niños no han completado su vacunación, especialmente contra la poliomielitis «, dijo en RPP Noticias. Aunque en el Perú no hay casos de polio desde hace 31 años, es un riesgo tener bajas coberturas, sobre todo en las poblaciones vulnerables como los niños menores 5 años, pues podría ocurrir un rebrote de enfermedades ya controladas y eliminadas. Puedes leer: ¡Atención, papás! Conoce las 15 vacunas que todo niño debe recibir antes de cumplir 5 años Ante esta situación, Martínez exhortó a los padres de familia acudir a los más de 8 mil establecimientos de salud a nivel nacional y completar la vacunación de sus hijos. «Si un padre no recuerda qué vacunas aplicaron a su hijo, puede acudir al establecimiento de salud y la enfermera verificará, a través del sistema, si hay alguna vacuna que no se ha aplicado. Incluso si pasaron los meses tiene que completar la vacunación», resaltó. Es importante precisar que, si el padre o la madre no cuenta con el carnet de vacunación del niño, igual puede consultar por sus vacunas mediante el DNI del menor, añadió. Puedes leer: Minsa: en la mitad de los escolares no vacunados, los padres no firman el consentimiento Dosis contra la poliomielitis En total, son 5 las dosis que deben recibir los menores para estar protegidos contra la poliomielitis, una enfermedad de la cual Nueva York ha reportado , en julio último, el primer caso después de casi una década de haberse erradicado. La primera dosis se administra a los dos meses de vida, como inyectable; después recibe una segunda dosis inyectable a los 4 meses y la tercera dosis se da a los 6 meses de manera oral, con refuerzo a los 18 meses y los 4 años. La vacuna contra la poliomielitis puede prevenir esta enfermedad incapacitante y potencialmente mortal, causada por el poliovirus. Puedes leer: El Perú conmemora 31 años sin nuevos casos de poliomielitis en su territorio Contra 27 enfermedades María Elena Martínez recordó que el Perú cuenta con 17 vacunas que protegen de 27 enfermedades, las cuales deben ser colocadas según el momento indicado en el esquema regular de inmunización del país. Un punto importante es que, de las 17 vacunas del esquema regular de vacunación, 15 deben ser aplicadas antes de los 5 años para tener niñas y niños protegidos contra diversas enfermedades. Más en Andina: ?? Covid-19: conoce dónde vacunarán de 7 a.m. a 7 p.m. hasta el 2 de setiembre https://t.co/SAm82vRGvP Algunos puntos de vacunación contra el covid-19 también son puntos de diagnóstico de la enfermedad. pic.twitter.com/SI6oiYTjyZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 (FIN) SQH/RRC Publicado: 1/9/2022

