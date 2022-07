Minoritarios rechazan compra de Bachoco

Entornointeligente.com /

Entrevista a Jay Hill, director de Tweedy, Browne En uno de los anuncios de su extraordinaria campaña de publicidad, Bachoco muestra cuatro huevos en una competencia de canotaje: «Todos jalamos parejo».

A partir del pasado 25 de marzo, los accionistas principales de la productora de huevo y pollo, no jalaron parejo. El grupo de control, que ostenta el 73.25% de las acciones de la empresa informó que se deslistaría del mercado bursátil mexicano, en Wall Street y que ofrecería, a los inversionistas minoritarios, el 26.75% restante, una prima del 20% sobre el valor de sus títulos en ese momento.

Inversionistas como Tweedy, Browne Compay, Afore Sura, GBM, HSBC, Banamex, Sprott Asset Management y Vangard Group, mandaron una carta a la familia Bourns Castelo, calificando la operación como poco seria.

Los accionistas que mandaron la misiva representan cerca de 96 millones de acciones, algo así como el 16.2% del total de Bachoco.

Jay Hill, director de Tweedy, Browne Company, empresa que ostenta el 2% de la empresa, alrededor de 46 millones de dólares, explicó que el precio es bajo y no tiene un sentido.

En entrevista, el también abogado destacó que el valor justo de la oferta sería cercano a los 140 pesos por acción, 80% mayor a la propuesta del grupo de control.

Ejemplificó que cuando se vendió Sanders Farms, el tercer producto más grande de pollo en Estados Unidos se comercializó cerca de tres veces el valor en libros y el grupo de control de Bachoco quiere pagar 0.9 veces el valor en libros.

Si Tyson Food hiciera una oferta del 100% por Bachoco, a un precio de 81.66 pesos por acción, seguramente el grupo de control no estaría dispuesto a vender la empresa a ese precio. El trato injusto a los minoritarios es la razón por la cual muchos accionistas internacionales se muestran renuentes a invertir en México, explicó el directivo del fondo de los Estados Unidos.

Fuentes cercanas al grupo de control destacaron que los dueños están en su derecho de adquirir los títulos que están en el mercado y que la Bolsa Mexicana de Valores, ni Wall Street, valoraron el precio de la empresa.

En 2021, las acciones de Bachoco en la BMV tuvieron un decremento del 2.89% y de 5.8% los certificados en la Bolsa de Nueva York.

Desde su máximo de 2017 a la fecha, cuando los títulos de la emisora se vendieron en 102 pesos, ha tenido un descenso del 24.6% y el pasado viernes se comercializaron en 76.4 pesos por unidad.

Por su parte, las ventas netas de la empresa en el 2019 fueron por 61,655 millones de pesos, en el 2020 por 68,792 millones de pesos y en el 2021 por 81,699 millones de pesos.

En la charla, Jay Hill preguntó si la familia Bours, estaría dispuesta a vender la empresa con el premio que están ofreciendo y está seguro de que los dueños no estarían dispuestos a deshacerse del control de la empresa que tiene operaciones en Estados Unidos, México y tiene a más de 31,000 empleados.

El 73% de las acciones de Bachoco están en manos de la familia de control, el 7% en la BMV y el resto, el 20% está en American Depositary Recipts (ADR´s) en el mercado de Estados Unidos.

Después del anuncio del 25 de marzo pasado, el consejo de administración de la empresa, fundada en 1952 y listada en el mercado bursátil desde 1997, informó que informaría de los detalles de la operación en breve.

No se descarta acción legal Jay Hill explicó que no se han tomado acciones legales en México, ni en Estados Unidos y aunque no es el representante oficial de los inversionistas minoritarios, no se ha determinado la acción legal a tomar en el caso de la posible adquisición de los títulos que ellos ostentan.

En el consejo de la productora de pollo existen 12 miembros de los cuales ocho son de la familia Bours, pero existen 4 miembros que son independientes de la familia y ellos tienen un deber fiduciario, que se espera cumplan, explicó Jay Hill.

«En México no pueden seguir abusando así de los inversionistas minoritarios. Los fondos de inversión, las empresas del extranjero dejaremos de fijarnos en México al momento de invertir. No voltearemos a ver a México si sabemos que nos van a tratar mal», concluyó el representante de los inversionistas.

