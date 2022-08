Entornointeligente.com /

Stu­dents will not be re­quired to wear face masks when schools re­open on Sep­tem­ber 5.

Chief Ed­u­ca­tion Of­fi­cer Dr Pe­ter Smith says masks will be «nec­es­sary but not manda­to­ry».

He made the an­nounce­ment a short while ago dur­ing a news con­fer­ence at the Min­istry of Ed­u­ca­tion.

