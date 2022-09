Ministros peruanos denuncian amenazas de muerte en su contra

Entornointeligente.com /

El primer ministro peruano, Aníbal Torres, y el titular de Trabajo, Alejandro Salas, denunciaron este miércoles ser objeto de amenazas de muerte y acciones de amedrentamiento en su contra por su desempeño en el Gobierno y respaldo al presidente Pedro Castillo.

En tal sentido Torres expresó en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros que «los que atentan contra mi vida poco van a ganar»; al tiempo que reiteró sus críticas al sistema de justicia argumentando que una parte de este ha sido penetrado por el narcotráfico.

A lo que añadió que «trabajo en bien de mi país, de mi patria, yo no me amilano incluso a las amenazas de muerte. A los que me amenazan de muerte les digo: si me matan muy poco van a ganar porque yo ya estoy dando vuelta a la esquina (estar en la última etapa de la vida). No van a tener mucho éxito».

Cuando el poder de la delincuencia investiga: pic.twitter.com/2UWGdNLh9t

— Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) August 30, 2022 Por su parte, el titular de la cartera de Trabajo manifestó que «muchos de nosotros, los que más hablamos, estamos siendo materia de amenazas de muerte. Se están parando en las puertas de nuestros domicilios. Obviamente estamos manejando esto con la absoluta discreción».

Asimismo explicó que las personas que amenazan a los miembros del Gabinete peruano ya han sido identificados; y agregó que ante cualquier incidente similar que se repita únicamente lo notificará a la Policía y no tratará el tema en el terreno mediático.

«Si ese es el costo de tener y asumir por servir al país, pues que sea el costo. Nuestras familias también están notificadas de esto (…) Nuestras amenazas son reales y existen» sentenció Salas en relación a las supuestas amenazas que habría recibido la jefa de Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, Marita Barreto.

Desde Tacna, el premier Aníbal Torres pidió al Congreso dejar la incertidumbre política. «Trabajemos juntos por el Perú y así el pueblo nos va a respaldar a todos porque formará parte del gobierno», señaló. pic.twitter.com/wt5ZdVlBrf

— Consejo de Ministros (@pcmperu) September 1, 2022 Salas, igualmente ratificó la voluntad de los ministros de seguir trabajando a pesar a de recibir amenazas de extorsión; como parte de una campaña de persecución política que desde algunas facciones del Congreso en unión a la Fiscalía y medios de prensa se ha lanzado contra el mandatario Castillo y otros miembros de su Gabinete ministerial.

