Ministros lamentan incidentes en Congreso durante mensaje presidencial

Al término de la Gran Parada y Desfile Militar, desarrollada en el Cuartel General del Ejército, ambas autoridades gubernamentales coincidieron en que este tipo de actos no deberían producirse, más aún teniendo en cuenta la alta investidura del jefe de Estado. «Es muy lamentable que en la fiesta de la Patria se den ese tipo de espectáculos, creo que la tolerancia y el respeto recíproco debe primar entre los peruanos, lamentablemente estamos acostumbrados a este tipo de actos bochornosos y creo que deben cesar en el país», dijo Chero respecto a lo ocurrido previo al término del discurso presidencial. En ese sentido, indicó que las ideas se combaten con ideas y las propuestas con otras propuestas, por lo que no se debe permitir que en lugar donde se representa al pueblo, «se falte el respeto de esa forma al presidente de la República. «Lo que decía la parte final del mensaje era, en primer lugar, que se agenden los proyectos de ley pendientes y, segundo, un franco pedido del presidente para que los prófugos de la justicia se entreguen para que se conozca a la verdad», dijo el ministro, quien agregó que pareciera que la interrupción fue a propósito para que dichos anuncios «no se hagan». Lea también: [ Presidente Castillo culmina su participación en Gran Parada y Desfile Militar ] Por su parte, el titular de Educación, Rosendo Serna, manifestó que no se entiende cómo un grupo que le debe tanto al país por actos de corrupción pretenda, sin que la fiscalía culmine su investigaciones, insultar al mandatario en un evento solemne. «Lo que falto señalar fue que todos aquellos prófugos se pongan a derecho y sobre los proyectos presentados al Congreso que no han merecido atención, esos dos aspectos no se pusieron en consideración por esta situación que lamentamos», añadió. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: ?? Ya no será obligatorio presentar carnet de vacunación para votar en las elecciones regionales y municipales de octubre, informó la @ONPE_oficial https://t.co/QuF4PUHK7W pic.twitter.com/VYiyxzMuw4

