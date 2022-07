Ministros de Reino Unido renuncian por desacuerdo con Johnson

Entornointeligente.com /

Sajid Javid y Rishi Sunak destacaron que no pueden continuar en sus cargos por motivos éticos.

El secretario de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, y el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, dieron a conocer este martes su determinación de abandonar sus cargos al perder la confianza en el primer ministro, Boris Johnson, en el contexto de una serie de escándalos en torno a su persona.

En una carta difundida a través de sus redes sociales, Javid argumentó que no puede ocupar su puesto con la conciencia tranquila. Recordó que en fecha reciente los propios correligionarios de Johnson presentaron una moción de censura en su contra.

Añadió que el jefe de Gobierno superó la votación (211 votos a favor y 148 en contra), pero perdió su confianza. Aseguró que los ministros no siempre han sido populares, pero al menos han sido competentes y se guiaron por el interés nacional.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022 Lamentó que ahora «los ciudadanos están concluyendo que no somos ni lo uno ni lo otro» y manifestó que «los ciudadanos británicos esperan acertadamente que haya integridad en el Gobierno».

Por su parte, Sunak explicó a través de Twitter que la ciudadanía espera «con razón, que el Gobierno se comporte de forma adecuada, competente y seria». Aseguró que vale la pena luchar por esas normas de conducta y por esa razón dimitió.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022 Uno de los escándalos que rodea la figura del Primer Ministro estalló días atrás, cuando trascendió que un diputado del partido de Johnson (conservador o torie), Chris Pincher, acosó a dos hombres en un lugar público mientras estaba embriagado.

Poco después se supo que Johnson estaba al tanto de otras situaciones de comportamiento sexual inapropiado de Pincher y pese a ello continuó nombrándolo para altos cargos.

Con anterioridad se produjo el escándalo de las fiestas concurridas y el consumo de alcohol en la residencia oficial del Primer Ministro, en Downing Street, mientras el Gobierno aleccionaba a toda la ciudadanía a acatar una estricta cuarentena debido a la Covid-19.

The Tory party is corrupted and changing one man won’t fix that.

Only a real change of government can give Britain the fresh start it needs. pic.twitter.com/qx3k9jQLZw

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2022 Este martes, el líder de la oposición, Keir Starmer, declaró a medios locales que el resto del Gabinete debe actuar en interés nacional y obligar a Johnson a dejar el cargo.

El diputado laborista aseguró que los electores se han convencido de que «el Partido Conservador está corrompido y cambiar a un solo hombre no lo solucionará. Solo un cambio real de gobierno puede dar a Reino Unido el nuevo comienzo que necesita».

Otro legislador laborista, Chris Bryant, pidió que se convoque a elecciones y catalogó a Javid y Sunak como cómplices de la trayectoria de Johnson en Downing Street.

