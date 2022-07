Ministros de Estado se pronuncian ante la salida de Mariano González del gabinete

Entornointeligente.com /

También lea: [ Congreso: Comisión Permanente recibirá este jueves al ministro de Justicia ] El ministro de Cultura, Alejandro Salas, explicó que la salida de los ministros responde a las evaluaciones que se realiza frecuentemente a su trabajo y cuando ellos no laboran bien, deben dar un paso al costado. Asimismo, recordó que los ministros han puesto su cargo a disposición del Presidente de la República, Pedro Castillo, desde el mismo día que juramentaron. «Esta situación no es más que la de un gobierno que evalúa el trabajo y un ministro al que le dijeron no estás trabajando bien y salió a denunciar sin ninguna prueba. Yo mismo estoy siendo evaluado y así pasa con todos los ministros», sostuvo Salas, al pedir a los congresistas demócratas evaluar este tipo de situaciones, para no dejarse llevar por trascendidos. A su turno, el ministro de Defensa, José Gavidia, indicó que quedó en conversar y dialogar sobre ciertas operaciones con el exministro del Interior, sin embargo, en varias oportunidades lo llamaba, pero no le contestaba. Incluso manifestó que en más de una oportunidad tuvo que llamar el comandante general de la Policía para dejarle el encargo. «Yo hablé con él, yo le recomendé que debería ir (al Consejo Descentralizado en Cajamarca) porque el problema de la inseguridad al interior del país es un problema bastante álgido. Él obviamente me dijo que no podía ir y envió a su viceministro», dijo el titular del Mindef. En otro momento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, subrayó que la obligación moral de González era demostrar los hechos que afirmó y comportarse a la altura de las circunstancias. «Exigimos el mismo respeto, pero también le debe un respeto a todos los peruanos y peruanas a quienes ha pretendido generar una situación adversa a las políticas que nosotros venimos planteando como trabajo articulado. Estos mensajes no tienen ningún sustento y ningún fundamento», dijo Chero. Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, remarcó que sería muy grave generar una crisis sin ninguna prueba y manifestó que, si él tiene pruebas de lo que manifiesta, debe presentarlas. «Si existe un audio y tiene las pruebas que las presente porque no es responsable decir algo y no mostrar lo que estoy queriendo decirle al pueblo peruano que existe. Le exigimos que las muestre», enfatizó. (FIN) GDS/JCR Más Andina: Secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón: juez dictará resolución sobre pedido de prisión preventiva el 25 de julio. ?? https://t.co/Tbg4t8DNIp pic.twitter.com/efXBtppZs5

