Ministro Salas se reunió con dirigentes de CGTP y escuchó demandas de trabajadores

Entornointeligente.com /

El titular del MTPE garantizó que su gestión respetará, plenamente, los derechos adquiridos por la clase trabajadora. «Todo aquello que avanza en el tiempo, en materia laboral, es algo que podemos perfeccionar pero no retroceder», agregó. Asimismo, Salas Zegarra afirmó que la línea política pro trabajador no se va a quebrantar bajo ninguna circunstancia. «Quiero manifestarles mi absoluta predisposición y compromiso para trabajar con ustedes, con los sindicatos de trabajadores. El Perú tiene mucho que agradecerles. Grandes conquistas, logros, derechos adquiridos y lo que ustedes han ganado en el tiempo, no se retrocede y esa es la voluntad y predisposición», ratificó. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo admitió que vivimos momentos muy duros en el país. «Hemos salido recién de una pandemia, la crisis internacional agobia, la crisis alimentaria que seguramente está por venir, ya la han anunciado a nivel mundial y una crisis política, bajo mi punto de vista, innecesaria, que ojalá se pueda solucionar porque quienes vamos a ganar somos los peruanos y las peruanas», subrayó. Apertura para diálogo en el CNTPE Alejandro Salas ratificó su voluntad permanente para el diálogo y aseguró que «más que ministro quiero ser una persona que articule con ustedes desde el lado humano, desde la gestión pública a través del MTPE». Recordó que son 41 los proyectos de ley en beneficio de los trabajadores del país que están esperando ser trabajados en el Congreso de la República y ratificó su compromiso de articular esfuerzos para que los mismos puedan ser abordados por las respectivas comisiones parlamentarias. «El diálogo siempre va a estar abierto, por supuesto, yo lo he hecho público que quiero sentarme de manera tripartita y siempre lo digo: si no hay empleador no hay trabajador, y si no hay trabajador no hay productividad para el empleador», manifestó. Ante la no disposición del sector Empleador a participar en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), el ministro consideró necesario hacer los esfuerzos para continuar el diálogo. Se trata de «un ente consultivo, no es un ente vinculante. El Estado puede seguir legislando sin la necesidad del CNTPE pero no se trata de eso, se trata de ser un Gobierno dialogante entre todas las partes para que, justamente, todo lo que se pueda hacer, se haga con paz social», expresó. Temas abordados en la cita En la reunión con los dirigentes de la CGTP, se conversó sobre los puntos pendientes a ejecutar y que forman parte de la Agenda 19, entre ellos, la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). También se dialogó sobre la modificación del reglamento del Decreto Legislativo Nº 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), la defensa del Decreto Supremo N° 014-2022-TR (que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo) y del Decreto Supremo 01-TR (que modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). Asimismo, el ministro se comprometió a seguir con el avance del Código de Trabajo, el fortalecimiento de Sunafil con más presupuesto para contratar a más inspectores que permitan implementar una fiscalización correcta en Lima y en el interior del país y, la mayor difusión del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que precisa que los contratos para dichas trabajadoras deben ser por escrito. El secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano manifestó también la preocupación de los trabajadores vulnerables que tienen pendiente la devolución de horas de trabajo a sus empleadores durante la pandemia. Alertó que los empleadores les están descontando dichas horas de sus CTS y vacaciones. Mientras que el dirigente Manuel Coronado Lino alertó sobre la situación de los trabajadores de las plataformas sindicales y, sugirió que las normas del MTPE tengan alcance en las Direcciones Regionales de Trabajo a fin de que haya uniformidad en el cumplimiento de las mismas. Participaron también la reunión Justo Minaya Goñy, Moisés Vega Romero, Mauro Chipana Huayhua, Gilmer Ibañez Meléndez, Pedro Zapata Carmen, Leddy Mozombite Linares, Perpetua Mejía Echevarría, Amelia Alegría Morán y Alberto Meza Salvatierra, entre otros dirigentes de la CGTP. Más en Andina: ?? El Programa Nacional @MidisQaliWarma , en articulación con instituciones aliadas, continúa impulsando una campaña de sensibilización que promueve hábitos de vida saludables, como una alimentación balanceada. https://t.co/gRSnIVJxar pic.twitter.com/q2LtG6IBXr

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 13, 2022 (FIN) NDP/CNA Publicado: 13/8/2022 Noticias Relacionadas ¡Atención! MTPE ofrece 555 becas para formación tecnológica con alta demanda laboral MTPE busca equilibrar la balanza de las relaciones laborales MTPE aprobó transferir más de S/ 10 millones para generar 5,000 empleos temporales MTPE presenta hoja de ruta para promoción del empleo de personas con discapacidad

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com