Ministro Salas lamenta decisión del Congreso de negar permiso de viaje a jefe de Estado

Lamentó la decisión del @congresoperu de negar el viaje del presiente Castillo a la toma de mando del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

— Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) August 5, 2022 «Este en un Estado democrático y estas cosas no se deben permitir. Ha sido una decisión absolutamente lamentable por parte del Congreso. Hay una agenda internacional importante, de la que el Perú no puede estar ajeno», precisó. No obstante, el titular de Cultura dijo esperar que el Congreso pueda reconsiderar su posición y remarcó que quien representa y personifica a la Nación es el presidente de la República, tal como lo establece la Constitución Política. Asimismo, rechazó que la negativa del Parlamento se sustente en una posible fuga del jefe de Estado, pues aseguró que el mandatario tiene la conciencia tranquila y es el primer interesado en que los hechos se investiguen. Lea también: Congreso: comisión aprueba terna de candidatos a defensor del Pueblo «El peligro de fuga es un pretexto para poner trabas a a la democracia», afirmó. Respecto a la composición del nuevo Gabinete Ministerial, Salas indicó que se trata de un asunto en que el están trabajando el presidente Castillo y el aún premier, Aníbal Torres. Sobre la posibilidad de que la congresista Betssy Chávez sea la nueva presidenta del Consejo de Ministros, señaló que se trata de una gran profesional y política que cree en la democracia. Consideró que la legisladora está a la altura de asumir dicho cargo. El ministro Salas se excusó de opinar sobre la posibilidad de que suceda a Aníbal Torres, pero reiteró su disposición de trabajar por el Perú en cualquier posición o cargo. (FIN) RMCH Más en Andina «Congreso debe encontrar un punto de continuidad a la política exterior peruana», señaló el canciller César Landa https://t.co/IeYPH7Exhf pic.twitter.com/svBCuTAQx3

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 5, 2022 Publicado: 5/8/2022

