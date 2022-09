Ministro Salas: La política del Gobierno es prodefensa del trabajo digno

Entornointeligente.com /

En conferencia de prensa liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el ministro Salas informó que está evaluando asistir al Congreso para defender este decreto supremo. Lee también: Perú expresa su compromiso con el desarme y el control de armas «Hemos informado, desde el sector Trabajo, todos los campos relativos a la defensa del Decreto Supremo 001-2022 que reglamenta la Ley 29245 que regula la tercerización. La política del gobierno es prodefensa de los trabajadores, de sus derechos, de la reivindicación de sus derechos y del trabajo digno». Salas informó a la prensa que su sector ha tenido un total de 107 acciones de amparo, 5 acciones populares y 30 denuncias administrativas por barreras burocráticas, «es decir, un total de 142 acciones sobre las cuales el Ministerio de Trabajo viene ejerciendo la defensa que corresponde». Apelación de Indecopi Frente a ello, continuó, el Ministerio de Trabajo ha formulado una resolución que Indecopi ha apelado por considerarla como «una barrera burocrática», tema que se tocó en el Consejo de Ministros considerando que «los derechos laborales no son barreras burocráticas». Lee también: Consejo de Ministros reconoce labor de PNP y aclara que no se reemplazará día en su honor «Consideramos que Indecopi no puede interferir en asuntos laborales ya que tienen otra instancia de verificación». Salas añadió que el ministerio que dirige viene fortaleciendo su procuraduría al contratar a 5 profesionales expertos en materia laboral, además de emitir la resolución 433-2022 por la cual se crea un equipo especializado de inspectores de trabajo en materia de tercerización de servicios, fortaleciendo la labor inspectiva de la Sunafil, además de capacitar a los funcionarios del sector y a los sindicatos para fortalecer estos derechos. Sin embargo, «todo esto no servirá de nada si el Congreso deroga el decreto supremo 001-2022″, advirtió el ministro. Los trabajadores del país deben tener absoluto conocimiento de que el Gobierno está con ellos y que vamos a defender este decreto supremo en todo lo que corresponda», aseveró. Trabajo infantil En otro punto de su informe, el ministro Salas se refirió a la resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano que diseña el modelo municipal para la erradicación del trabajo infantil. Lee también: Patrullaje integrado continuará de manera constante en regiones en estado de emergencia «La Resolución Ministerial 240-2022 es un instrumento de política pública en materia de erradicación en trabajo infantil, que trabajaremos desde el Ministerio de Trabajo de manera transversal con los gobiernos locales», mencionó, no sin antes resaltar que la planificación de esta resolución fue un encargo del presidente de la República, Pedro Castillo. Más en Andina: El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, anunció hoy que el Consejo de Ministros aprobó la entrega de un bono en favor de los agricultores para la compra de fertilizantes que permitan garantizar la presente campaña agrícola. ?? https://t.co/jiAZhwdEy0 pic.twitter.com/1Mzo3d5Mn6

