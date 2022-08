Ministro Salas: convoca a gremios empresariales a participar del CNTPE

Entornointeligente.com /

Tras participar de una reunión en Palacio de Gobierno, Salas refirió que los gremios empresariales decidieron no participar de la CNTPE por la expedición del reglamento de la ley que regula la tercerización, así como de las relaciones colectivas. «En este país tenemos que saber entendernos, saber llegar a consensos, saber comprendernos, pateando el tablero nunca vamos a llegar a solucionar nada. Toda norma siempre puede ser perfeccionada, hacia adelante», expresó. En esa línea reiteró su llamado a los gremios empresariales a participar de la CNTPE. «El Estado no puede dejar que tanto los trabajadores y los empresarios estén sin comunicación, el Estado tiene ese campo regulador», afirmó. Lea también: Gavidia sobre operativo en el Vraem: «estamos en un momento importante y decisivo» Respecto al motivo de la cita en Palacio de Gobierno, el ministro señaló que el Poder Ejecutivo quiere establecer una línea comunicacional que permita visibilizar ante la ciudadanía el trabajo de cada una de las carteras. Indicó que el presidente de la República, Pedro Castillo, necesita que de alguna manera se exporte más la gestión de cada ministerio, la cual muchas veces es opacada por la crisis política. De otro lado, descartó que el jefe de Estado haya humillado a miembros de su seguridad al permitir que le ate el calzado. «No ha sido un asunto de humillación, el presidente de la República es una persona absolutamente sencilla y humilde, yo he visto cómo trata a los trabajadores «, puntualizó. (FIN) RMCH/JCC Más en Andina: ?? El presidente Pedro Castillo aseguró que no quedará impune la muerte de Edín Vásquez y Marden Valqui, miembros de las fuerzas de orden que perdieron la vida en un operativo militar contra terroristas en el Vraem. https://t.co/iSYQLQBotj pic.twitter.com/yEYda0g4LL

