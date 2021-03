Ministro Paris sale a defender gestión de pandemia ante críticas por exitismo del Gobierno: “Tenemos derecho a estar orgullosos”

Entornointeligente.com / En un punto de prensa tras la llegada de un nuevo cargamento con más de 360 mil dosis de vacunas Pfizer-BioNTech, el titular del Minsal salió al paso de los artículos del Washington Post y The New York Times, que cuestionaron las medidas adoptadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, que instalaron una “falsa sensación de seguridad” y “han eclipsado” el proceso de vacunación. Las críticas también fueron abordadas por el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien aseguró que el Ejecutivo “jamás ha sido exitista” con el proceso de vacunación. Paris también confirmó que esta jornada se anunciarán medidas más restrictivas para el manejo de las cuarentenas, y para ello está agendada una reunión el Presidente Sebastián Piñera durante la mañana, donde habrá definiciones sobre restricciones de permisos y fronteras. “Vamos a tomar medidas, tenemos que ponernos más estrictos”, adelantó [ACTUALIZADA] Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Este miércoles, en un día clave para el futuro de las medidas de restricción tomadas para hacer cumplir las cuarentenas vigentes, el ministro de Salud Enrique Paris salió a defender con todo la gestión gubernamental en el manejo de la pandemia, ante las críticas surgidas en medios como el Washington Post y The New York Times .

En un punto de prensa tras la llegada de un nuevo cargamento con más de 360 mil dosis de vacunas Pfizer-BioNTech, en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, Paris fue consultado al respecto y negó un “exitismo” por parte de La Moneda, como apuntan artículos de ambos medios.

“Curiosamente el Washington Post y The New York Times s e ponen de acuerdo parece para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad”, partió señalando el secretario de Estado.

A renglón seguido, Paris hizo una defensa de los mensajes gubernamentales, señalando que “si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho? Si no hubiésemos tenido una vacuna, nos hubiesen criticado cien veces más. Tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, tenemos derecho a estar orgullosos. ¿Por qué no lo vamos a decir?”, añadió.

“¿Quieren que no digamos lo que hacemos? ¿Que no anunciemos nada de lo bueno? Tenemos que darle una luz de esperanza a los chilenos y la vacuna es una luz de esperanza” añadió.

En una columna del Washington Post , firmada por Yasna Mussa, se planteó que “el exitismo del Gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar”. “Esta desconexión con la realidad no ha sido la excepción sino la tónica de su discurso. Como quien se aferra al autoengaño, tanto el presidente como sus ministros repiten algunos mitos que intentan instalar como verdades”, señala el análisis de la corresponsal y reportera freelance en Chile, cofundadora de www.revistalate.net y www.mediambiente.cl .

En tanto, el doctor Eric Feigl-Ding epidemiólogo y economista de Salud en la Universidad de Harvard, sostuvo que “Chile cometió un error crítico, su Gobierno creó una falsa sensación de confianza”. De acuerdo al epidemiólogo, uno de los principales representantes de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglás en inglés), la “euforia” de las autoridades, reflejada en la “reapertura inmediata”, hizo que las personas descuidaran las medidas sanitarias señala en el New York Times.

“Nosotros jamás hemos sido exitistas” Las críticas también fueron abordadas por el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien aseguró que el Ejecutivo “jamás ha sido exitista” con el proceso de vacunación.

En entrevista con Radio Concierto , Bellolio dijo que “no es cierto que nosotros hayamos aliviado las reglas y que tampoco hayamos relajado las medidas, eso no es parte de lo que hemos manifestado en el ámbito del (plan) Paso a Paso (…) El rebrote no sólo ocurrió en el caso chileno, sino en todas partes del mundo”, indicó.

“Nosotros jamás hemos sido exitistas en términos de la vacuna. De ahí que hemos seguido un calendario que comenzó con las personas más críticas, los adultos mayores, y así sucesivamente y vamos bien en eso y, nunca jamás, hemos dicho que hay que relajar las medidas, sino por el contrario”, complementó.

A renglón seguido, y en el mismo tono que el ministro Paris, Bellolio añadió: “¿Eso significa que no tenemos que informar? Por algo en el resto del mundo se ha celebrado el trabajo que no es del gobierno solamente, es de los científicos, de las universidades, es de todos los trabajadores del ámbito de la salud, es de los alcaldes que también han cooperado. Es como si nos dijeran que tenemos que esconder que están llegando las vacunas”.

“Tenemos que ponernos más estrictos” París también confirmó que se tomarán medidas más restrictivas para el manejo de las cuarentenas, y para ello está agendada una reunión el Presidente Sebastián Piñera durante la mañana.

“Vamos a tomar medidas, tenemos que ponernos más estrictos”, dijo el secretario de Estado, quien -tal como lo hizo ayer ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados que ven el proyecto para aplazar las elecciones- el ministro Paris reiteró sus críticas por alta movilidad pese a la cuarentena en la RM.

“Parece que Santiago no está en cuarentena, algo hay que hacer para disminuir la cantidad de gente circulando”, indicó.

En la cita con el Mandatario, se abordará además de eventuales restricciones se cuanto a permisos de desplazamiento, otras medidas respecto al tema de las fronteras, según adelantó el secretario de Estado.

