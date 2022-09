Ministro Mattos expresó su sorpresa por la ausencia de Cosse en el cierre de Expo Prado

Entornointeligente.com /

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos , expresó este lunes su sorpresa ante la ausencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , o de otro funcionario del gobierno departamental en el cierre de la Expo Prado 2022 .

«Me llamó mucho la atención que en el cierre de la Expo Prado había un solo legislador del Frente Amplio — Alejandro Sánchez —. Es una cosa increíble. No hubo ni un representante de la IMM. Habría que preguntarle a la intendenta», disparó Mattos en diálogo con Doble Click (FM Del Sol).

El ministro dijo que su sorpresa se debe a que se trata de «la feria más destacada que tiene en Uruguay, en Montevideo, en un predio de la Intendencia de Montevideo «, pero no imputó motivos específicos para cuestionar la ausencia de la intendenta y su equipo.

Por otro lado, Mattos celebró la presencia del legislador Sánchez, pero no le pareció bien que «habiendo tantos sectores políticos dentro de la oposición, no hubiera más representantes, no solo el acto de clausura, sino durante el desarrollo de la Expo Prado», perdiendo así una oportunidad para «intercambiar opiniones respecto de la marcha del sector» agropecuario.

Según pudo saber El País, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , tenía programado asistir al acto de clausura de la Expo Prado este domingo, pero un problema personal de última hora le impidió concurrir.

En el sector «no hay identidad plena con el gobierno» Mattos fue consultado por la afirmación del legislador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, quien, tras escuchar el discurso de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en el cierre de la Expo Prado, consideró que los mensajes de crítica del sector hacia el actual gobierno fueron más suaves en comparación con el anterior.

«Ese será un tema de las gremiales rurales», explicó y detalló que aunque haya sectores más afines, «no hay identidad plena con el gobierno». Además, expresó que estuvo cubriendo los dos roles (como presidente de la Expo Prado y ahora como integrante del Gobierno), «no es que existan veredas enfrentadas, pero hay intereses distintos».

«En el caso del gobierno, tiene que velar por el interés general y legítimamente la gremial va a reclamar por su sector», dijo Mattos y enfatizó que «hay resabios históricos de carácter político que ya en el siglo XXI deberíamos evitar, dar vuelta la página».

