Ministro Marcel sube una marcha y afirma en Magallanes que con «la reforma tributaria se duplicarán los recursos de las regiones»

Por otra parte, se fijó para Septiembre el plazo autoimpuesto por el Gobierno para que concluya la discusión sobre la reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Si bien desde el Ejecutivo proyectan que podrían contar con el apoyo de las bancadas de oposición, existen voces al interior del Congreso que denuncian que hay un evidente retraso en la discusión, a causa de que aún no existe si quiera el comparado con el detalle de la propuesta.

En el marco de su gira nacional para explicar la reforma tributaria, el timonel de Hacienda, Mario Marcel, aseguró durante su vista a la región de Magallanes que las regiones se verán beneficiadas con la reforma, calificado por varios expertos como la iniciativa recaudatoria más importante hecha en el país.

«Con el proyecto de royalty minero tenemos previsto dedicar, al menos, un tercio de su recaudación al financiamiento de las regiones , tanto a través de los fondos de investigación regional, como aportes directamente a los Gobiernos Regionales «, señaló Marcel.

En este sentido agregó que «en los proyectos de impuestos correctivos que se van a presentar hacia finales de año habrá un 70% de esa recaudación que irá a los Gobiernos Regionales y, de esa manera, vamos a lograr duplicar los recursos de los Gobiernos Regionales para desarrollo en el territorio».

«Esto será un cambio muy significativo respecto de la situación en la cual se ha financiado la inversión regional hasta ahora «, afirmó.

Tramitación en la Cámara El martes pasado, en tanto, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó la discusión de la reforma tributaria, en una instancia que contó con una nueva exposición del ministro de la cartera, Mario Marcel. Se trata de un proyecto que resulta fundamental para el Gobierno, debido a que lo consideran como la fuente de financiamiento de las otras reformas que estima su programa. Es por esto que convocaron a los parlamentarios a que la discusión sea «sin prisa, pero sin pausa», con el objetivo de que la propuesta salga de la comisión durante el mes de septiembre. Si bien la iniciativa podría contar con el apoyo de las bancadas de oposición, tal como lo proyectó el diputado Guillermo Ramírez (UDI), aún existen voces críticas frente a un proyecto que podría retrasar su despacho al Senado.

Después de su participación en la instancia parlamentaria, el ministro Mario Marcel descartó que esta reforma implique un pacto tributario completamente nuevo, aprovechando de desmentir algunas cuestiones que, a su juicio, no forman parte de la propuesta. «Ninguna de las normas a las que he hecho referencia crea un régimen tributario nuevo, aquí no se está inventando un impuesto a la herencia, no se está creando un impuesto a las donaciones, a las plataformas digitales, el IVA o la devolución del IVA a los exportadores. Lo que tenemos son todas modificaciones que apuntan a reducir o eliminar mecanismos de elusión o evasión», enfatizó el titular de Hacienda.

Se trata de una reforma que ha sido catalogada por diferentes economistas como «una de las más ambiciosas» de la historia del país, y que ha sido analizada en detalle, en diversos espacios de discusión. Fue precisamente este jueves, en el webinar «Perspectivas de la reforma tributaria», organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas de la Universidad Católica (Clapes UC), en el cual expertos y exministros de Hacienda reflexionaron sobre cómo este proyecto podría afectar a la inversión- una de las grandes preocupaciones del sector empresarial- e hicieron un llamado a revisar algunas tasas propuestas, como la que grava las utilidades retenidas por las empresas.

Fue precisamente en esa instancia que el exministro de Hacienda en ambos gobiernos de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, señaló que «busqué y no encontré otra reforma tributaria tan ambiciosa. Puede haber alguna, pero yo no la encontré. Al menos en medio siglo, no hay una reforma tributaria tan radical y tan ambiciosa en materia de recaudación. Es refundacional, pero es fundamentalmente recaudatoria». Además, el economista, que participó de la reunión informativa organizada por el ministro Marcel hace algunas semanas, agregó que «la brecha está principalmente en el impuesto a la renta de las personas, no en el corporativo, y la solución que se usa es cargarle la mano a la clase media profesional, que es lo que se está haciendo en este proyecto de ley».

Más cauto fue otro de los participantes de este evento, el extitular de Hacienda en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, que señaló que la tasa propuesta para el impuesto a las utilidades retenidas le parece «un poquito alta». Al respecto, Valdés hizo un llamado a «recalibrar algunas tasas que se están discutiendo», agregando que «es insuficiente decir que esto tiene efectos en el crecimiento, la pregunta es cómo se minimiza ese efecto, que ciertamente hay que hacerlo, pero no basta con decir que los impuestos distorsionan».

Finalmente, y en cuanto a los plazos de la tramitación del proyecto en la Cámara Baja, el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Ricardo Cifuentes (DC), puso en duda que se pueda cumplir con los tiempos planificados por el Ejecutivo. «Tenemos que leer todo el proyecto, todavía no está ni siquiera el comparado, eso nota que estamos atrasados. No estamos discutiendo todavía el proyecto artículo por artículo en detalle, ni menos lo estamos votando en particular ni en general», alertó el parlamentario.

