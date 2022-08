Ministro Jackson tras informe de Contraloría: descarta renuncia y dice que Segpres recibirá propuestas de todos los sectores

Entornointeligente.com /

«El Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando», dijo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, tras el informe de la Contraloría que estableció que el secretario de Estado «no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito (del 4 de septiembre)». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson , se refirió al informe que emitió Contraloría este viernes, que establece que el el secretario de Estado «no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito (del 4 de septiembre)». Al respecto, descartó renunciar a su cargo tras peticiones de dimisión por personeros de la oposición,

El ministro Jackson afirmó que la Segpres sería el organismo encargado de recibir las propuestas del oficialismo para formular reformas a la nueva Constitución, en caso de que sea aprobada. De acuerdo a Contraloría, el secretario de Estado excluyó a partidos adherentes del Rechazo. El Gobierno manifestó que el llamado se hizo a todos lo sectores.

Ejecutivo responde a informe de Contraloría sobre falta a la prescindencia de ministro Jackson: «El Gobierno ha llamado a todos los sectores a presentar sus propuestas» Contraloría establece que ministro Jackson «no se ajustó a la necesaria prescindencia» frente al plebiscito tras dichos por propuestas para reformar nueva Constitución Ante las peticiones de renuncia, Jackson dijo: «La verdad es que tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza, y el Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando».

Sobre la conclusión de Contraloría, el titular de la Segpres dijo que el órgano contralor tiene un «deber de fiscalizar» y apuntó que su cartera recibirá propuestas de todos los sectores de cara al 5 de septiembre, jornada posterior al plebiscito.

Jackson reiteró lo dicho esta tarde por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo , quien expresó que «atendemos y consideramos respetable» el informe de Contraloría, pero indicó que «tanto el ministro Jackson como el propio Gobierno en varias oportunidades ha hecho un llamado a todos los sectores, sean del Apruebo, sean partidarios del Rechazo, a presentar sus distintas propuestas de cara a lo que suceda posterior al 4 de septiembre, en el día del plebiscito». Recordemos que Contraloría emitió ese informe tras un oficio enviado por los diputados DC Eric Aedo y Joanna Pérez . En él, los legisladores pedían verificar «una eventual vulneración a los principios de juridicidad y probidad de forma directa», a propósito de los dichos del secretario de Estado.

