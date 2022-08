Ministro Jackson se disculpa por comentarios sobre superioridad valórica respecto de gobiernos anteriores

Entornointeligente.com /

Si el martes fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien se robó a agenda desde muy temprano por sus declaraciones en la relación con las Pyme, esta jornada de miércoles fue el turno del titular de la Segpres, Giorgio Jackson, quien generó una ola de críticas debido a sus comentarios respecto de que la escala de valores de este gobierno está muy distante no sólo de la administración de Sebastián Piñera, sino también de las anteriores de centroizquierda. Como también ha ocurrido antes con funcionarios de la actual administración, más tarde el autor de estos dichos se disculpó.

«Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza», fue la polémica frase que sacó ronchas en la exConcertación y duras reacciones.

Pasado el mediodía el ministro arribó a la sede del Congreso en Valparaíso, donde en un punto de prensa se refirió a la polémica y no sólo se disculpó, sino que atribuyó sus expresiones a que se encontraba en una conversación «distendida» a través de la plataforma Twitch, con participantes apolíticos.

Junto con excusarse por su palabras, el ministro aseguró que de su parte ni del gobierno en general «no existe algo así como una pureza por venir de una generación… nos toca nacer en un momento distinto, donde el contexto es distinto y donde, por cierto, podemos aprender y mirar críticamente lo que obran otros y otras, pero que nunca estuvimos tampoco en sus zapatos».

Siches se retracta luego de polémica por dichos en la Cámara

«No fue la forma» Y acto seguido argumentó que «los tiempos son mucho más exigentes que antes y nos ha tocado crecer en un ambiente donde también la exigencia de la política sobre temas que antes no estaban sobre la palestra, temas que quizás antes no se conversaban tanto, hoy día nos hace que todos (…) de poder hacer una síntesis de ese proyecto de transformación por el que yo, al menos, estoy completamente comprometido a trabajar».

Hacia el final insistió en que «no me siento en ninguna categoría de superioridad moral. Creo que eso daña la posibilidad de construir conjuntamente», aunque aclaró que eso no significa que «uno no tenga críticas y pueda aprender de los errores y los aciertos de los gobiernos pasados, pero que no fue la forma de haberlo expresado, menos aún, cuando hay tantos desafíos que nos unen».

Además, aseguró que desde muy temprano se comunicó con diferentes representantes del oficialismo para disculparse por sus dichos e incluso lo hizo también a través de su cuenta de Twitter , como ya se ha hecho habitual también en esta administración.

Anoche en una conversación frente a una audiencia que se identifica como «apolítica», y en el contexto de una larga conversación, me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos.

— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) August 3, 2022

Molestia en la DC Pese a ello, más temprano, el senador DC Matías Walker tuvo duras palabras hacia el ministro asegurando que generó «un conflicto en el corazón de La Moneda al enjuiciar moralmente a una generación de centroizquierda que le dio a Chile los mejores 30 años de gobierno».

La molestia de Walker llegó a tal punto que puso en duda el rol del ministro en la búsqueda de la unidad en torno a un acuerdo para modificar la nueva Constitución previo al plebiscito del 4 de septiembre.

