Ministro indonésio esfaqueado em Java | VÍDEO

O ministro Coordenador de Assuntos Políticos, Legais e de Segurança da indonésia foi esfaqueado por um um homem na cidade de Pandeglang, em Java, esta quinta-feira. O ataque ocorreu logo depois de Wiranto sair do carro onde estava para se deslocar até um helicóptero que o iria levar até à capital Jacarta.

Wiranto e o segurança que o tentou defender foram hospitalizados, mas ainda não se sabem informações acerca dos seus estados de saúde.

As motivações do agressor não são conhecidas, mas este já foi identificado e detido.

Sssttt…🤫 It seems that Wiranto's assistant / security guard managed to stop the perpetrators shortly before he reached Wiranto The attack occurred when #Wiranto had just gotten out of the car to board a helicopter to Jakarta pic.twitter.com/ENZj2i5SDO

— ْ (@Semut_Ibrahim_) October 10, 2019

