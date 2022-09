Ministro Huerta: mi gestión garantiza apoyo y respaldo al trabajo de fiscalía

Entornointeligente.com /

Durante la presentación del Plan Navidad Segura 2022, indicó que de parte del Gobierno tienen la disposición de dar el apoyo a la fiscalía, «en todo momento». «Mi gestión (al frente del Ministerio del Interior) garantiza todo el apoyo y respaldo al trabajo de la fiscalía», manifestó en declaraciones a los medios de comunicación. En ese sentido, precisó que se ha venido apoyando el trabajo de los fiscales «para que puedan hacer sus investigaciones y su labor a cabalidad». Lea también: [ Ministro Huerta anuncia investigación por caso de coronel Harvey Colchado ] «Dicen que soy obstruccionista, que quiero sacar a tal o cual coronel, pero no es nada cierto desde inicio de mi gestión yo no tengo esa disposición», explicó. Respecto al caso del coronel Harvey Colchado reiteró que se ordenó una investigación para determinar responsabilidades y tomar acciones correctivas, debido a la emisión de una resolución de menor jerarquía que lo retiraba del cargo al frente División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin). Por último, refirió que la seguridad ciudadana no solo es tarea del Gobierno, sino que también es de varias instituciones y dijo que presentaron varios proyectos de ley al Congreso de la República orientados a mejorar este aspecto. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: ?? El pleno del Congreso de la República sesionará hoy para debatir diferentes proyectos de ley y temas de interés nacional. https://t.co/CeCCVHyjW5 pic.twitter.com/ScasCTiRtM

Publicado: 15/9/2022

