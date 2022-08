Ministro Huerta anuncia fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Integral

Entornointeligente.com /

En relación a ello, el ministro Huerta remarcó que fortalecerá dicha dirección de élite para continuar obteniendo resultados óptimos en bien del Perú e instó a todos sus agentes a no desmayar en esta lucha permanente por elevar los estándares de seguridad. «Reciban mis más sinceras felicitaciones por este décimo aniversario. Los exhorto a continuar con su ardua, sacrificada y destacada labor. Me comprometo que desde el Mininter tendrán todo el apoyo que requieren, así como lo tienen de su institución policial», apuntó. El titular del Interior, quien durante su etapa en actividad formó parte de esta unidad PNP, agregó que la Dirección de Seguridad Integral cumple un rol primario en nuestra sociedad y es fundamental para resguardar zonas de alto impacto como fronteras o las instituciones públicas. «Ustedes cumplen una función esencial para el país, ya que entre sus principales funciones están las de vigilar las fronteras, así como garantizar la seguridad aeroportuaria, fluvial y lacustre. Asimismo, resguardan las instituciones públicas, embajadas y residencias diplomáticas, así como los establecimientos penitenciarios. El Perú agradece sus servicios», aseveró. Durante su alocución, Willy Huerta también destacó que los agentes de esta dirección policial se caracterizan por el respeto irrestricto a los derechos humanos durante el desarrollo de sus funciones, lo que proviene de una correcta formación en las escuelas PNP. Cabe destacar que durante el 2021, la Dirección de Seguridad Integral ha realizado 59 operaciones de patrullaje para la vigilancia de sección y destrucción de pasos no autorizados en fronteras y 31 operativos policiales de control migratorio en zonas de frontera. Además, se han efectuado 8563 patrullajes a entidades públicas, 727 operativos conjuntos y 2593 patrullajes perimetrales activos críticos nacionales. Análogamente, la División Aeroportuaria, Fluvial y Lacustre ejecutó 346 operativos, obteniendo 54 detenidos y 603 papeletas de infracción impuestas. Durante la ceremonia estuvieron presentes el alcalde de la Municipalidad Distrital del Rímac, Pedro Rosario; el viceministro de Orden Interno, Abel Gamarra; el viceministro de Seguridad Pública, Miguel Palomino; el comandante general de la PNP, general de Policía Luis Vera; y el director de Seguridad Integral de la PNP, Gral. PNP Eginardo Pérez. (FIN) NDP/JCR También en Andina: La Presidencia del Consejo de Ministros ( @pcmperu ) aseveró que trabajan por un Estado moderno al servicio del ciudadano. ?? https://t.co/khG2W1epoS pic.twitter.com/7jejKtUaAT

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 7, 2022 Publicado: 7/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com