Ministro Huepe asegura que el plan «Gas de Chile» beneficiará «a 100 mil familias a fin de año» y el precio será «el mínimo posible»

El ministro de Energía, Claudio Huepe , aseguró hoy que el proyecto «Gas de Chile» que busca facilitar el acceso al gas licuado de Petróleo (GLP) y se lleva a cabo entre el Gobierno y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), beneficiará a unas 100 mil familias a fin de año.

«El proyecto piloto comienza la próxima semana y se va a empezar a extender paulatinamente en las tres comunas (San Fernando, Chiguayante y Quinteros). De ahí, el objetivo es tener un periodo para que la empresa realice algunos análisis, estudie los temas técnicos, operacionales, de registros y de costos de operación para seguir adelante con el proyecto que va a ir creciendo para llegar a beneficiar a unas 100 mil familias a fin de año y después ya instalándose en el mercado», dijo en entrevista con CHV.

Esa etapa, según detalló, «es importante porque permite que la evolución del trabajo que va a hacer la empresa sea responsable, eficiente y que busque la manera de reducir al mínimo el costo de todos los procesos».

En ese sentido, Huepe también confirmó que el precio del gas será el » mínimo posible «. «El precio del cilindro varía en función de los costos de operación, acceso y transporte, por lo tanto, en este minuto parte de lo que está haciendo Enap, justamente en esta etapa que no es comercial aún, es identificar la manera en que puede reducir al mínimo precio el valor de los cilindros para las personas», sostuvo.

«Para precisar ahora se está trabajando solo con cilindros de 15 kg, por lo tanto la definición exacta de cuáles van a ser los precios va a ir dándose en el tiempo, pero el esfuerzo de la empresa va a estar dirigido a que el precio sea siempre el mínimo posible , o sea, será una presión para que todos los precios vayan hacia la baja», añadió.

Asimismo, recalcó que desde el momento en que se instaló el proyecto, ya hubo un incentivo a la competencia. «Estimula a que el precio del gas baje en todo el mercado. Eso es lo que ya podemos ver, si ve la evolución del mercado del gas desde que se comenzaron los anuncios de que iba a entrar Enap a participar del mercado, se observa cómo han habido múltiples ofertas y movimientos de las propias empresas existentes en el mercado para reducir sus precios», acotó.

Cabe mencionar que se trata de una iniciativa que se extenderá entre los meses de julio y diciembre de 2022 y que, de acuerdo con el cronograma preliminar, se iniciará en las comunas de San Fernando , Chiguayante y Quintero .

Dudas y críticas

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva , manifestó a Radio Cooperativa que están «preocupados» porque no tienen «claridad» sobre algunos aspectos de la iniciativa, como cuál será el precio de los cilindros y qué tienen que hacer los vecinos para recibir el beneficio.

En primer lugar, Silva detalló que el lanzamiento del proyecto se hizo en San Fernando en el mes de mayo. Después, realizaron el levantamiento de la información que se les solicitó y pusieron a disposición el catastro de tres mil familias. Sin embargo, dijo que » después nos pidieron bajarlo a mil «.

Junto con ello, reveló que la entrega de gas «partía en San Fernando, porque Enap está acá, pero finalmente esto se ha ido retrasando y efectivamente partió en Chiguayante ayer «.

Por lo mismo, aseguró que «sabemos que esto partió, pero no tenemos claridad al respecto, estamos muy preocupados». «Nosotros no hemos sido informados ni de valor, ni de cómo lo tienen que hacer los vecinos, entonces desgraciadamente no hemos tenido claridad en esto «.

«Seguimos colaborando, pero no se nos ha informado al respecto. Nuestros vecinos están preocupados, nos llaman y no sabemos qué contestarles, entonces creemos que no ha habido la seriedad de parte de quienes están haciendo esta oferta», acotó.

Ayer desde la cuenta del Gobierno de Twitter, notificaron la primera entrega de cilindro de gas en la comuna de Chiguayante. Dicha publicación fue compartida por el Presidente Gabriel Boric con el mensaje «gas a precio justo».

En esa línea, hoy en la mañana, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, a propósito del tuit del Mandatario, cuestionó la iniciativa señalando: «¿No que el ‘precio justo’ era el precio de mercado? Aparte, sería interesante conocer el ‘costo justo’ de producción y distribución de este gas a ‘precio justo’. No vaya a ser cosa que el costo sea mayor que el preci o». ¿Encontraste algún error? Avísanos

