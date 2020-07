Ministro Giuzzio destaca golpe al microtráfico a alto nivel con detención de líder en Luque

#Periodísticamente ¡AL AIRE #Periodisticamente! #CoronavirusPy Hablaremos con Arnaldo Giuzzio, titular de la SENAD

“Estamos enfrentando al microtráfico a alto nivel. Acá estamos viendo a la cabeza y a su estructura y decidimos llegar a la mayor cantidad de su estructura, porque si caía solo la cabeza, muy fácilmente asume el que le sigue, el siguiente paso son los bienes”, indicó el ministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, respecto al operativo “Juego sucio”, llevado a cabo el viernes con múltiples allanamientos en Luque.

Prestan declaración los cuatro involucrados en el arsenal incautado ayer en Luque

Durante una visita al programa Periodísticamente, de ABC, agregó que sobre esto, mañana se reunirá con el presidente del club Sportivo Luqueño para ver el vínculo que tiene el detenido líder José Balboa, con la institución deportiva.

Destacó también el hecho de que pese a estar en una situación ilícita, estos detenidos mantenían sus cargos dentro de la función pública, lo que les permitía mantener una fachada para lavar el dinero estando en esos cargos.

En referencia a los bienes de Balboa, señaló en el microtráfico la constante es manejarse a través de dinero en efectivo, de hecho encontraron unos 25.000.000 en una de las viviendas allanadas, y no descartan que tenga más dinero guardado en otro lugar ya que tenía pensado respaldar una campaña política para la Concejalía de Luque. Esto además de inversión en bienes como vehículos y también propiedades.

Señaló que ese dinero no pudo haber ingresado al sistema financiero formal ya que sería más fácil de detectar los movimientos, pero no descartó que cooperativas puedan estar involucradas.

Sobre el papel de María Marta Rodríguez, pareja de Balboa, el ministro indicó que "desempeñaba un rol de asesora legal a la organización, no descartamos que tenga intervención directa en las operaciones pero que participaba de forma indirecta es muy claro".

Ya no hay líderes narco visibles en Paraguay Según Giuzzio, desde el año pasado ya escasean las cabezas visibles de estructuras de narcotráfico o organizaciones criminales en nuestro país, como ser Jarvis Chimenes Pavao, entre otros. Señaló que todos los líderes ya fueron capturados, lo que si bien es positivo, también genera "que se atomicen esas organizaciones, hay grupos paraguayos que quieren imponerse a través de la violencia".

Refiriéndose a varios casos, reconoció que “siempre hay sospechas sobre protección política al narcotráfico”, aunque indicó que resulta difícil probar las conexiones.

Fue consultado sobre el caso de Cynthia Tarragó, a lo que replicó que a nivel local “No tenemos información contundente. Sí información sobre viajes, movimientos de dinero. Creo que se trata más de lavado de dinero que narcotráfico”, y a renglón seguido acotó que “en esa situación hay varios políticos”, con y sin cargos en administración pública, “con patrimonios injustificables, con información indiciaria” de que estarían relacionados al narcotráfico.

