Ministro Gavidia: consulta sobre nueva Constitución debe debatirse con responsabilidad

Al respecto, sostuvo que se trata de una propuesta y será el Congreso el que decida si finalmente se realiza o no la consulta popular en octubre próximo. Indicó que serán respetuosos del procedimiento y que, si la población dice que no al referéndum, se seguirá con el estado actual. Mientras que, de ganar el sí, todos los peruanos tendrán que elegir a 130 asambleístas para la elaboración de una nueva Carta Magna. El ministro de Defensa sostuvo que la Comisión de Constitución del Congreso deberá evaluar los pro y los contra de la propuesta para votar y decidir si va al pleno, donde tendrá que ser discutida también y necesitará de 87 votos para ser aprobada. «El Congreso es para eso, para discutir, para debatir estos temas tan importantes, y que espero q lo hagan con responsabilidad y con altura para decidir lo mejor para el país», señaló Gavidia en Canal N. Lea también: [ Proyecto para consulta popular sobre nueva Constitución no es imposición sino propuesta ] El integrante del Gabinete dijo además esperar que los 130 que sean elegidos para la asamblea constituyente sean los mejores profesionales. Asimismo, no descartó que muchos artículos de la actual Constitución se repitan en la nueva Carta Magna. Gavidia indicó que es muy probable que dicha iniciativa se vea mañana, desde las 8:00 horas, durante la sesión de consejo a la que han sido convocados. «La única forma de salir adelante es trabajar juntos, tengo fe en que los congresistas y el Ejecutivo podamos trabajar de la mano por el bien de nuestro país», señaló el titular de la cartera de Defensa. En otro momento, señaló que esta semana presentarían una iniciativa sobre la ley de pensiones, a fin de acabar con la desigualdad entre personal antiguo y nuevo de las Fuerzas Armadas, entre otras propuestas que impulsa su sector. (FIN) MRCA/JCR Más en Andina: Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, encabezó reunión con representantes de sistema de justicia para fortalecer lucha contra crimen organizado. ?? https://t.co/41jNi4cVLw pic.twitter.com/IlbMD0wcWv

Publicado: 24/4/2022

