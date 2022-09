Ministro Félix Chero está dispuesto acudir citaciones y diligencias de la Fiscalía

Entornointeligente.com /

«Estoy dispuesto a concurrir a las citaciones que se me hagan, a las diligencias que la Fiscalía considere en las que tenga que participar porque no tengo, en lo absoluto, ningún temor a que se me investigue porque me considero conscientemente inocente de cualquier imputación de este tipo», expresó el ministro en entrevista a Canal N. Félix Chero mostró su incomodidad al ser incluido en la investigación porque, según señaló, dicha decisión no tiene ninguna razón ni justificación válida. «Qué evidencia material existe, qué elemento de convicción existe para que a mí se me incorpore como integrante de una organización criminal cuando ni siquiera está en uno de los presupuestos para hablar de organización criminal», argumentó. También lea: [ Ministro Chero rechaza estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción ] En tal sentido, explicó que la versión del Ministerio Público se basa en una declaración del empresario Zamir Villaverde quien sostiene que el ministro Félix Chero supuestamente mandó a un emisario a entregarle un número telefónico para que mantengan comunicación. «Ya la comisión de fiscalización del Congreso investigó eso, incluso yo nunca he sido citado a la Comisión de Fiscalización porque entendieron que eso quedó aclarado», agregó. De otro lado, Chero sostuvo que la censura contra Lady Camones, no es una victoria para el Poder Ejecutivo, ya que siempre ha dicho que busca consensos con el Poder Legislativo para trabajar juntos por las demandas de los peruanos. (FIN) GSR/RMCH Más en Andina: Nelson Chui plantea convertir a provincias de Lima en el primer destino turístico interno https://t.co/rqZwmP968i pic.twitter.com/9Dls43gGRh

