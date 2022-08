Entornointeligente.com /

Ministro do TSE suspende repasse de verbas públicas para candidatura de Roberto Jefferson Carlos Horbach afirmou que inelegibilidade do candidato do PTB é 'muito provável'. MPE pediu que tribunal rejeite registro do ex-deputado, condenado no 'mensalão'. Por Márcio Falcão e Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

19/08/2022 12h10 Atualizado 19/08/2022

1 de 1 O candidato do PTB à presidência, Roberto Jefferson. — Foto: Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo O candidato do PTB à presidência, Roberto Jefferson. — Foto: Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo

O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta sexta-feira (19) a suspensão de repasses de recursos públicos para o financiamento da campanha do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) para a presidência da República.

O ministro atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral, que defende a rejeição do registro de candidatura de Jefferson.

Segundo o MP, o político está inelegível até dezembro de 2023 como consequência de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, no julgamento do mensalão .

Efeitos da condenação

A pena criminal de Roberto Jefferson foi perdoada, mas o Ministério Público defende que isso não afeta os «efeitos secundários» da condenação – ou seja, que o perdão não restaurou a possibilidade de o político se candidatar.

Na impugnação, o MP Eleitoral pede que o caso seja decidido com urgência para evitar que a campanha de Roberto Jefferson acesse os recursos públicos do Fundo Eleitoral.

Em sua decisão, Hobarch suspendeu o uso de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidários, que são abastecidos com verbas públicos e podem ser usados para financiar campanhas, até que a impugnação do registro seja analisada pelo TSE.

O ministro citou que a Justiça Eleitoral tem entendimento pacificado de que o indulto não atinge os efeitos secundários da condenação.

Segundo Horbach, «no caso, há também o perigo de dano em relação à liberação de verbas de natureza pública para subsidiar candidatura que, de pronto, revela-se inquinada de uma muito provável inelegibilidade».

