Ministro denuncia a diputada que fiscalizó tema litio y CC la defiende

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, informó que denunció a la diputada de oposición, Luciana Campero, ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, por las declaraciones que hizo esta autoridad de supuestos hechos de corrupción cometidos en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en la adjudicación de una planta de tratamiento de agua. Comunidad Ciudadana (CC) manifestó su respaldo a esta legisladora, en un comunicado. «Inmediatamente, también como Ministerio, hemos presentado una denuncia ante la Cámara de Diputados, a la Comisión de Ética, contra la señora Luciana Campero, (diputada) de CC, precisamente por desinformar al a población», expresó Molina en contacto con el diario Correo del Sur. En días pasados, la diputada Campero denunció supuestos hechos de corrupción en la empresa estatal, la cual adjudicó la construcción de una planta de agua a la empresa Carlos Caballero SA por 50 millones de dólares. El contrato aún no fue firmado. Existen cinco documentos escritos que hacen referencia a supuestas irregularidades en este proceso de adjudicación. En algunos de ellos se señala que hubo direccionamiento para beneficiar a Carlos Caballero SA. Estos documentos son de la exresponsable del proceso de contratación, de dos empresas que estarían interesadas en el negocio, de dos ciudadanos civiles y de un supuesto sindicato de YLB. Con relación a este último, el presidente de YLB, Carlos Ramos, dijo que no pudo ser redactado por trabajadores de la empresa estatal porque en ella no existe un sindicato. El ministro Molina añadió que «si esto (las denuncias)tiene una documentación probatoria, que la presenten inmediatamente; caso contrario, estamos con toda la obligación de presentar las acciones legales que correspondan ante la justicia y ante otras instancias». Ante las declaraciones de esta autoridad, la bancada de CC expresó en un comunicado «su respaldo pleno a la diputada Luciana Campero quien (…) en cumplimiento de su deber constitucional de fiscalización ha presentado una denuncia por graves hechos de corrupción y presunto tráfico de influencias, que involucra a la empresa Pública YLB en un proceso (…) adjudicado de manera irregular y con un aparente sobreprecio». El partido político añadió: «Repudiamos las amenazas vertidas por el Ministro de Hidrocarburos (…). Como lo hace siempre cuando se evidencian casos de corrupción, antes de aclarar y evitar que prosigan, el MAS busca ocultar los hechos y socapar a los involucrados, atacando y amedrentando a los denunciantes».

CC afirmó que la diputada Campero cumplió con su deber constitucional de fiscalización ante denuncias contra la estatal YLB.

POSICIÓN

Anuncian investigación

Las autoridades del Gobierno y de YLB indicaron que investigarán las denuncias de supuesta corrupción, pero a la vez explicaron que éstas son falsas.

«Todas estas denuncias (…) han sido derivadas a la Unidad de Transparencia para su investigación», indicó el presidente de YLB, Carlos Ramos. No obstante, aseguró que todo el proceso de contratación se hizo conforme a ley.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, dijo que la denuncia de favorecimiento a una empresa «es totalmente falsa», y que aunque se solicitará información a YLB «a priori estamos viendo que hay una mala intención y este (es un ) complot».

