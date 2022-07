Ministro del Interior: la orden del presidente es luchar contra la corrupción

Entornointeligente.com /

En declaraciones a la prensa, Huertas rechazó algunas versiones periodísticas que indican que su sector desarticuló un equipo especial de la Policía encargado de buscar a prófugos de la justicia. «Eso es falso, me sorprende que los medios mal informen a la ciudadanía, es una falta de respeto, es algo que no es verdad, que se demuestre dónde he desarticulado, esas informaciones generan zozobra, malos entendidos, incertidumbre. Es irresponsable crear mala imagen e inestabilidad», aseveró. Según remarcó el ministro, dicho equipo policial va a ser fortalecido para hacer un buen trabajo conjuntamente con la Fiscalía. Huerta sostuvo, además, que se está trabajando, haciendo diligencias, allanamientos en el marco de la búsqueda de los requeridos por la justicia. Asimismo, aclaró que no recibió de su antecesor en el cargo, Mariano González, algún plan de captura, como este último refirió haber hecho. Por otro lado, aseguró que no hay reglaje contra aspirantes a colaboradores eficaces como Karelim López. «Eso ya se aclaró en la comisaría y fiscalía», afirmó. (FIN) VVS JRA Más en Andina: Presidente Pedro Castillo garantiza apoyo para la modernización de la Fuerza Aérea https://t.co/TTNnAkDxvd En ceremonia por el día por aniversario de la inmolación de Abelardo Quiñones y el día de la FAP pic.twitter.com/YrESMt5NsH

