Ministro del Interior descarta supuesto reglaje a procesado Zamir Villaverde

Ante el pleno de la representación nacional, González explicó las circunstancias en que se produjo anoche la detención del mencionado ciudadano en la comisaría de la Planicie en el distrito de La Molina. «El personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin) venía haciendo una apreciación de situaciones. Esto significa que estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo ya sea por la seguridad del señor Villaverde o porque, cosa que no creemos, por intento de fuga», señaló. El titular del Interior indicó que se trata de hechos objetivos de cómo sucedieron las cosas. «No ha habido reglaje», subrayó. Lea también: Fiscal de la Nación impulsa a fiscalías de Cusco a realizar trabajos en plazos razonables González refirió que Villaverde, quien es dueño de una empresa de seguridad, cuenta con un resguardo de aproximadamente 20 hombres, quienes precisamente fueron quienes increparon a los policías. «Luego el señor Villaverde procedió a hacer una denuncia en la comisaría donde se produjo un hecho realmente incómodo, lamentable y condenable, pero ese hecho no es responsabilidad de la Policía Nacional y menos del sector. Lo que sucede concretamente es que no se había descargado oportunamente la orden de captura que pesaba sobre el señor», precisó. Refirió que el juzgado no había oficiado a la unidad de requisitoria sobre el levantamiento de dicha orden, razón por la cual seguía apareciendo como vigente. Indicó que recién pasada medianoche, el Poder Judicial envió un correo electrónico oficial para regularizar la situación de Villaverde. Tras ello, indicó, el empresario abandonó la comisaría y se dirigió a su domicilio. «Esos son hechos, como verán son concretos, nada que esconder, nada en absoluto que tapar», manifestó. González señaló que se realiza un proceso de investigación del personal de la Dirin implicado en el caso. Asimismo, informó que hoy envió un oficio dirigido al comandante general de la PNP pidiendo la remoción inmediata del jefe de la Dirin. (FIN) RMCH/JCR JRA Más en Andina ?? El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, informó que la Presidencia del Consejo de Ministros ( @pcmperu ) realizará un seguimiento exhaustivo para verificar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la Mesa de Diálogo de Candarave, Tacna. https://t.co/prGYZHCLT5 pic.twitter.com/nrBwDpbW2P

Publicado: 14/7/2022

