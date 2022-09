Ministro del Interior busca concertar diálogos para solucionar invasiones en el Cauca

Entornointeligente.com /

En medio de la tensión que actualmente se vive entre el Gobierno Nacional y las diversas comunidades que han invadido predios privados en todo el territorio nacional, el ministro del Interior, Alfonso Prada, llegó al municipio de Padilla, Cauca, a conversar con los habitantes e instalar el diálogo regional de paz.

Durante las conversaciones, Prada aseguró que entre todos debe primar el respeto, hecho que permitirá que todos vivan en paz.

Se llama Luchy y fue quien me recibió en Padilla, Cauca, al bajarme del helicóptero. De no ser por su ayuda de seguro me habría caído pasando este puentecito. ¿Qué tal la belleza y amabilidad de la gente del Cauca? Mucho por mostrar de esta región del país tan extraordinaria. pic.twitter.com/9GRr5Kxykk

— Alfonso Prada (@alfonsoprada) August 31, 2022

«Nuestra presencia aquí es un testimonio de respeto con ustedes y nuestro compromiso es que podamos vivir en paz en esta región. Tenemos demasiada riqueza en la tierra, para vivir bien, aprovechémosla. A eso venimos: a que nos digan el camino, a escucharlos y a invitarlos al diálogo y a la mesa de diálogo social», explicó Prada.

Lea también: MinHacienda deberá detallar cuál es el estado en que se encuentran las deudas de la nación

El jefe de la cartera además reiteró la importancia de que las comunidades trabajen de la mano con el Gobierno.

«Aquí sale una voluntad de diálogo, una voluntad de no responder a las agresiones y de bajar las agresiones a su mínima expresión. Espero que todos los demás sectores, organizaciones sociales, autoridades del norte del Cauca entiendan ese mensaje. Acabamos de tener una asamblea popular en el marco del diálogo social maravilloso», explicó Prada.

El ministro reiteró: «Todo el mundo quiere la paz, todo el mundo quiere el diálogo social, espero ser comprendido en todos los escenarios, voy a quedarme aquí dos días dialogando con todos los sectores hasta lograr que reinstalemos la mesa de diálogo y le bajemos a la violencia».

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com