Ministro de Trabajo: PBI se expande pero crisis política impide acelerar crecimiento

Entornointeligente.com /

En tal sentido, enfatizó que el gobierno del presidente Pedro Castillo realiza esfuerzos que están dando resultados positivos en materia de la lucha contra la pobreza y empleabilidad, lo cual demuestra que nuestro país no ha retrocedido pese a la crisis económica mundial y la pandemia. «A pesar que estamos creciendo, y podemos crecer un poco más, la crisis política nos detiene y hace que cualquier situación en materia de crisis económica pueda agudizarse. Esto demuestra que estamos ante un gobierno democrático que intenta y trata de trabajar, pese a la crisis política», acotó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Aseveró que la divulgación de audios como los del último fin de semana en el que se escucha al líder de un partido tratar de obtener réditos políticos a través de un proyecto de ley, con la presunta anuencia de la titular del Congreso, Lady Camones , no le hacen bien al país ni a la democracia. Asimismo, dijo, que ese material demuestra que otro objetivo insistente es lograr la vacancia presidencial. Tercerización y adaptación Considerando que la línea o política del sector es la defensa de los trabajadores, el ministro Salas reiteró su defensa del Decreto Supremo 001-2022-TR, que hace precisiones al reglamento de la Ley 29245, de los servicios de tercerización, porque devuelve la dignidad a los trabajadores, al establecer que esta forma de trabajo no debe girar en torno al núcleo del negocio. Precisó que esa norma ha recibido como respuesta de parte del sector empleador, 143 acciones judiciales y administrativas, así como 3 proyectos de ley en el Legislativo, los cuales están agendados en el pleno con el propósito de derogarlo. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo informó que para hacerles frente, ha fortalecido la procuraduría de su sector con cinco expertos en materia laboral. «Vamos a dar batalla no tanto para defender un Decreto Supremo, sino el derecho que tienen los trabajadores a recibir, por igual trabajo, una igual remuneración, lo cual no ha venido ocurriendo», apuntó. Asimismo, el ministro fue enfático en señalar que ha enviado un oficio al Legislativo para que pueda acudir el día que se debata dicho Decreto Supremo, acorde a lo estipulado por el artículo 129 de la Constitución Política del país, que establece que «cualquier ministro de Estado puede participar en las sesiones del Congreso, con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas». Insistió, también, en invitar a los gremios empresariales a sentarse a conversar, no para retroceder sino para perfeccionar esta norma, y quizá otorgar un mayor tiempo para capacitarse o adaptarse a la normatividad , pero nunca para derogarla. Más en Andina: ??La caída en la cotización de las materias primas disminuirá la presión externa que había en la inflación interna, por lo que diversos economistas consideran que se observa una tendencia a la baja en los precios.?? https://t.co/idnK9kjt8o ??Sonia Domínguez pic.twitter.com/vPlKXGdCHB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 (FIN) NDP/SDD/JJN JRA Publicado: 5/9/2022 Noticias Relacionadas Ministro Salas: necesitamos que Ejecutivo y Legislativo coincidan en una agenda en común Ministro Salas: «no podemos permitir que hayan niñas y niños trabajadores» Ministro Salas: La política del Gobierno es prodefensa del trabajo digno

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com