Ministro de Trabajo convoca a gremios empresariales retomar el diálogo tripartito

Así lo manifestó durante la ceremonia de transferencia de cargo y presentación del nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). «Yo convoco a los gremios empresariales, a las centrales sindicales a retomar el diálogo tripartito que es importante», subrayó. «Vamos a trabajar por aquellos cuatro millones de empleados formales en nuestro país, por los 2.5 millones de peruanos que laboran en empresas con informalidad, pero sobretodo vamos a trabajar por los 10.5 millones de peruanos en informalidad, y por los 7.7 millones de peruanos que ganan menos del sueldo mínimo», agregó. Trabajo con los gremios sindicales Asimismo, hizo un llamado a los sindicatos de trabajadores del país a trabajar conjuntamente con su portafolio en los temas laborales que faltan avanzar. «Los derechos conquistados son derechos ganados y la Constitución nos dice que son derechos adquiridos, no vamos a retroceder bajo ninguna circunstancia en lo que ustedes van ganando en el tiempo, en lo que el Estado les va reconociendo en el tiempo», afirmó. En otro momento, el ministro Salas defendió las modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. «No nos pueden decir por qué se aprobó un decreto supremo que modificaba el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuando la última modificación fue hace 30 años», afirmó. Señaló que las puertas de su despacho están abiertas al gremio empresarial para conversar y perfeccionar todo lo que se tenga que perfeccionar. Ejes de su gestión El titular del MTPE, refirió que su gestión se va a enfocar en tres ejes fundamentales para fortalecer y modernizar la prestación de los servicios del sector Trabajo en una atención cercana y oportuna. «Son ejes que van ligados a promover la generación de empleo decente y la formalización del mercado de trabajo, protegiendo los derechos laborales y el acceso a la protección social», dijo. «Vamos a promover la empleabilidad y la inserción laboral a través del mejoramiento de las competencias laborales y la articulación para el acceso al mercado de trabajo con énfasis en grupos vulnerables», señaló. Refirió que estos objetivos se van a lograr con el diálogo social tripartito constante y permanente. También señaló que acompañará a los trabajadores del Estado que reclamen mejoras salariales, a exponer sus demandas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). «Acá también hay un tema que es de Estado a Estado, hay demandas y de gremios de trabajadores que implican muchas veces partidas adicionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, desde acá mi absoluto compromiso de que vayan conmigo para poder exponer la realidad de lo que se demanda», afirmó. Finalmente, señaló que luchará contra la corrupción. «Al Estado se le respeta, no se le toca un sol, seré implacable con quien le falte el respeto a este ministerio. No puedo permitir que acá exista corrupción, yo sé que este ministerio es un ministerio correcto, desde la gestión del señor Maravi, Betssy Chavez, Juan Lira se ha manejado sin ningún tipo de escándalo sobre esta materia», puntualizó. Más en Andina: AFP y CTS: conoce las opciones para ahorrar o invertir si retiras tus fondos https://t.co/hyoRrDYxYR pic.twitter.com/WERcIbKaw6

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 (FIN) MDV / MDV Publicado: 11/8/2022

