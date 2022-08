Ministro de seguridad: ‘En Panamá no hay registro de desapariciones de migrantes’

Entornointeligente.com /

El ministro de Seguridad, Juan Pino Roberto Barrios | La Estrella de Panamá El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, aseguró que en Panamá no hay registro de desapariciones de personas migrantes. «En Panamá no hay personas desaparecidas, por la forma en que se las lleva a las comunidades receptoras, porque son trasladadas hasta la frontera con Costa Rica», aseguró Pino durante el foro ‘Desapariciones de personas migrantes en América Central y México’, que se realizó este martes en el país. Añadió que «hay personas que han muerto, y ha habido accidentes en el paso por el tapón de Darién; nosotros automáticamente actuamos para localizar y ver en qué lado de la trocha se quedó; hasta alquilamos helicópteros, ese es el carácter humanitario. En cuanto a personas desaparecidas, como tienen otros países, no lo hay».

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, también aseguró que no se registran desapariciones forzosas. Gozaine añadió que hasta la fecha se han registrado cinco migrantes fallecidos. «Tenemos que entender que estas personas fallecen en una selva…nosotros podemos saber, si las personas que los acompañan nos notifican que encontraron una persona desaparecida», dijo.

De acuerdo con la directora de Migración, con las operaciones que ha hecho el Servicio Nacional de Fronteras han podido recuperar a 365 víctimas de tráfico de personas, y en lo que va del año más de 100 mil personas han transitado por Panamá, apuntó la funcionaria. Las declaraciones del ministro Pino no concuerdan con las declaraciones del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ya que aseguró que en Panamá hay un subregistro de esta problemática. «Existe un subregistro, lastimosamente por la falta de compartir información por parte de las autoridades de Colombia y (es por eso que) no sabemos cuántas personas se adentran a la selva», aseguró Leblanc.

Según Leblanc, en el tapón de Darién «hay una gran cantidad de desapariciones, pero también necesitamos que los países del centro y del sur puedan aunar esfuerzos para poder determinar cuántas personas desaparecen en este largo camino de los países de origen al país de destino final, que sabemos que es Norteamérica».

Temas relacionados: Panamá Costa Rica México Colombia SNM: Servicio Nacional de Migración SENAFRONT: Servicio Nacional de Fronteras América Central Samira Gozaine Eduardo Leblanc González Juan Manuel Pino Forero

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com