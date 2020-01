Ministro de Salud descarta casos sospechosos del coronavirus en el país

Entornointeligente.com /

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó este jueves que el país suramericano no ha registrado ningún caso sospechoso de coronavirus y hasta el momento no hay motivo de alarma entre la población local ante esta amenaza virológica que amenaza con convertirse en una pandemia. “Importante que sepamos que hasta el momento en Venezuela no se ha reportado ningún caso sospechoso. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo y no hemos reportado ningún caso de coronavirus en humanos hasta el momento”, dijo el ministro en conversación telefónica con el canal estatal VTV. Indicó que el Gobierno de Nicolás Maduro, “siguiendo instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” , ha activado el sistema de vigilancia epidemiológica en una “fase de información a la población general”, especialmente en puertos y aeropuertos, así como entre el personal sanitario. “Queremos hacer énfasis en que no existe en este momento ningún motivo de alarma en la población general por la aparición de esta enfermedad en Venezuela, porque no hay ningún caso confirmado”, insistió Alvarado. Instó a los ciudadanos a estar pendientes de la información que “periódicamente” estará ofreciendo su cartera sobre este tema y evitar la proliferación de “falsas informaciones que circulan en las redes sociales que no buscan sino crear zozobra”. UN CASO DESMENTIDO El diputado opositor Américo De Grazia, actualmente acogido en Italia, había alertado más temprano en Twitter sobre un presunto caso de coronavirus en el estado Bolívar (limítrofe con Brasil) de un paciente, dijo, proveniente de China, donde se originó la amenaza. El mismo legislador se desmintió minutos más tarde al citar a un médico de esa región minera, de nombre Marcos Lima, quien explicó en la misma red social que un paciente de origen asiático sí había sido hospitalizado pero con diagnóstico de reacción de hipersensibilidad y no por una neumonía. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó esta semana que a finales de 2019 se detectó el primer caso de fiebre amarilla en Venezuela en 14 años, precisamente en el estado Bolívar donde también se han registrado casos de tuberculosis, malaria y difteria. AMENAZA DE PANDEMIA La confirmación de un caso en Estados Unidos y la aparición de otros posibles en México, Colombia y Brasil han hecho saltar las alarmas en América sobre el nuevo brote de coronavirus. La OMS no ha logrado consensuar si la actual manifestación debe o no ser declarada como una emergencia internacional , aunque el nuevo reto epidemiológico que ya se ha cobrado la vida de 17 personas en China. La preocupación de las autoridades sanitarias americanas se hizo más que evidente cuando a principios de semana se informó en EE.UU. que un viajero que estuvo en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote, presentaba síntomas de neumonía.

2020-01-23

