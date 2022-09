Ministro de Justicia minimiza las denuncias que Evo hizo sobre la corrupción en la ABC

Entornointeligente.com /

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que la denuncia del expresidente Evo Morales sobre la corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no es precisa en cuanto a los tiempos y desestimó que se trate sobre la carretera doble vía Sucre-Yamparáez, en Chuquisaca, que salió a favor de la empresa china Harbour Engineering Company-Chec en febrero de este año.

«Es muy importante señalar que la declaración del expresidente Evo Morales no es precisa en cuanto a los tiempos. Él refiere que el año pasado habría informado al presidente Luis Arce sobre irregularidades sobre este hecho. Lo único que ha ocurrido el año pasado es que la primera convocatoria ha quedado sin efecto. No vamos a entrar en comentarios sobre la transparencia sobre el primer proceso, ese primer proceso que se da el año pasado no ha determinado la contratación de ninguna empresa. El contrato es el 4 de febrero de este año y sobre este contrato hay una realidad que se tiene que tomar en cuenta», explicó Lima.

El sábado, Morales aseguró que desde el año pasado advirtió al actual jefe de Estado sobre vicios de corrupción al interior de la ABC y del Ministerio de Obras Públicas. En junio de este año también advirtió que en esa cartera de Estado se estaban cometiendo actos irregulares, pero no se supo sobre acciones concretas.

«El tema de corrupción: el año pasado personalmente dije al presidente Lucho Arce hay corrupción en (el) Ministerio de Obras Públicas, ABC. No dije a la prensa nada. Yo dije cualquier momento esto va a estallar. Y hay en otros ministerios», sostuvo el expresidente en un ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

El ministro de Justicia aclaró que todas las denuncias fueron atendidas, pero se prefirió no mediatizar las investigaciones porque priorizaron asegurar resultados sobre los casos de denuncias de corrupción.

El 26 de agosto, el legislador del Movimiento Al Socialismo Héctor Arce presentó en la Fiscalía de Sucre una denuncia contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y otros funcionarios por recibir una presunta coima de Bs 18,6 millones (que representa el 4%), del monto total de la obra para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez.

El Ministerio Público emitió la imputación formal en contra de cuatro funcionarios de la ABC y también para el representante legal de la empresa china Harbour Engeneering Company (Chec).

«Esta obra, que tiene un valor referencial de 499 millones de bolivianos, ha sido contratada en 456 millones de bolivianos, se ha contratado a la empresa que ha propuesto el precio más bajo, no se ha contratado a la empresa que ha ofrecido el precio más alto, el segundo o el tercero. Los otros cinco consorcios que han presentado propuestas en esta temática no han sido contratados, se ha contratado a la empresa que tenía el precio más bajo. Sin embargo, como Gobierno nacional nos hemos constituido en fieles mandantes que el compromiso que ha tomado el presidente Arce de cero tolerancia a la corrupción», dijo el ministro de Justicia esta jornada.

