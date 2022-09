Ministro de Justicia califica de desatinadas declaraciones de Antauro Humala

Entornointeligente.com /

«Si se siente avergonzado por esas actividades, es un tema personal de él, pero nosotros revaloramos el trabajo que realizan los internos dentro de su proceso de resocialización», dijo el representante del Ejecutivo, en declaraciones a Canal N. En ese sentido, consideró que «resultan preocupantes esas declaraciones desatinadas», dadas en una entrevista con un medio de comunicación del extranjero. Chero consideró que esos dichos podrían responder a «un sesgo de opinión» de parte de Humala. También lea: [ Presidente Castillo espera que Congreso le permita viajar a Asamblea General de la ONU ] «Entiendo por su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, le invade una posición machista de no reconocer que ha hecho ese tipo de actividades», indicó, refiriéndose a las manualidades y artesanías que se elaboran en los talleres desarrollados en los establecimientos penitenciarios. Con relación a lo señalado por Humala, respecto a haber escrito cuatro libros durante su estadía en prisión, en vez de haber hecho trabajo manual, Chero señaló que «si el Ministerio de Educación no lo autoriza o no está registrado no se puede reconocer» para la obtención del beneficio de reducción de pena. Sí hay constancias Manifestó que, frente a lo dicho por el exreo, se encuentran los documentos en los que constan los registros de los trabajos desarrollados por Humala. Esta documentación se elaboró de acuerdo al reglamento penitenciario y el Código de Ejecución Penal, señaló. Por otro lado, el ministro de Justicia señaló que ha sido citado a la fiscalía para el 27 se setiembre, a fin de declarar en la investigación por delitos de encubrimiento personal y pertenencia a una organización criminal en la que se le ha implicado. Sobre ello, añadió que siente malestar porque dicha inclusión responde a una aseveración que resulta «totalmente falsa», ya que él –dijo- nunca ordenó a nadie que vaya a reunirse con el empresario Zamir Villaverde. (FIN) FGM/CVC Más en Andina: Publicado: 9/9/2022 Noticias Relacionadas Elecciones 2022: ‘ONPE Chequea’ verificará veracidad de información sobre comicios Presidente Castillo espera que Congreso le permita viajar a Asamblea General de la ONU Plan Impulso Perú: Gobierno remitirá proyectos de ley al Congreso

