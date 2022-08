Ministro de Hacienda viajará en septiembre a Nueva York para hablar con las calificadoras

Entornointeligente.com /

Hace un año Colombia asumía lo que significaba la pérdida del grado de inversión, en mayo el fenómeno comenzó cuando S&P Global Ratings bajó la calificación crediticia del país, que pasó de BBB- a BB+. Como la calificación crediticia es una especie de nota de las agencias sobre la capacidad que tiene un deudor de pagar sus deudas, la pérdida del grado de inversión se anticipaba sobre los efectos de tener mayores tasas para los prestamistas de Colombia a nivel internacional.

Con la nueva reforma tributaria en marcha, y las primeras impresiones de las agencias sobre ella, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo ya decidió buscar su primera reunión con las calificadoras en Nueva York, donde ellas tienen sus sedes principales. Por eso mismo el jefe la cartera económica buscará «mejorar la cara a la inversión extranjera».

«Perdimos el grado de inversión, emitir un bono para Colombia hoy no tiene sentido hay que recuperar la imagen en las calificadoras de riesgo, en septiembre haré mi visita a calificadoras y a inversionistas internacionales porque seguiremos abiertos a los inversionistas extranjeros. El mercado de TES el principal referente entre 25% y 30% son comprados por inversionistas del exterior», dijo Ocampo.

¿Cómo buscará la reunión? No es tan fácil o común que un ministro de Hacienda busque una audiencia con calificadoras de un momento a otro. En época de campaña, se decía que a Ocampo lo querían como ministro de Hacienda tanto el hoy presidente Gustavo Petro como el candidato Sergio Fajardo, pues era el economista colombiano con línea directa con los principales organismos multilaterales del mundo (FMI, Banco Mundial, etc), así como las agencias. Precisamente esta es una primera carta que usará.

El ministro el próximo mes, por medio de reuniones con delegados de Citigroup y J.P. Morgan accederá a las reuniones clave en Nueva York. «Hoy la materia económica es compleja, una desaceleración económica global, altas tasas de interés en la actividad económica, pero lo podemos manejar bien, Colombia sigue siendo vista como país de oportunidades para muchos, no se ha afectado el flujo de inversión de extranjera directa, el mercado de TES se sigue moviendo. He tenido buenos diálogos aquí en Colombia con J.P. Morgan y el Citi, los dos bancos de Estados Unidos más importantes que invierten en Colombia, y ambos con relativo optimismo, ellos me organizarán reuniones con inversionistas extranjeros, hasta ahora yo no veo ningún punto negativo ahí», explicó el economista.

¿Qué dicen las agencias? Fitch Ratings fue la calificadora que recientemente emitió comentarios sobre la reforma tributaria. Entre espaldarazos que se da, ven con buenos ojos que los ingresos de $25 billones sean adicionales para las cuentas del Estado y que equivalen a 1,72% del PIB. Su balance detalla que esos dineros vienen de los impuestos para personas naturales (32%), impuestos sobre exportaciones de productos básicos (27%), impuestos corporativos (23%), cargos ambientales y de salud pública (10%) y el resto (9%) de otros cargos.

El pero es que mencionan que «es poco probable que la aprobación de las propuestas tenga un efecto inmediato en las calificaciones. Los gravámenes relacionados con el medio ambiente y la salud pública podrían presionar los flujos de efectivo y afectar las políticas de dividendos y los planes de gasto de capital en los sectores objetivo. Esto, a su vez, podría debilitar los perfiles crediticios a largo plazo».

Sobre el capítulo de impuesto a las exportaciones del petróleo e hidrocarburos, Ocampo defiende el artículo diciendo que «es solo algo en medio de la mini bonanza que vive el sector con los precios internacionales», Fitch detalla que «los emisores de petróleo y minería se verían afectados por la eliminación de beneficios fiscales, como la deducibilidad de regalías, y un nuevo impuesto procíclico del 10% sobre el precio de las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro. Cuando los precios internacionales están por encima de cierto umbral, los impuestos a la exportación afectarán los márgenes, la generación de flujo de caja y, a su vez, desincentivarán las grandes inversiones de largo plazo en estos sectores, intensificando su tendencia a la baja en las inversiones extranjeras directas».

