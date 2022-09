Entornointeligente.com /

Ministro de Energía dice apagones no son generalizados Septiembre 1, 2022 por Percha El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró este jueves que los apagones que se producen en algunas comunidades y barrios no se corresponden a una situación generalizada en todo el país.

