Ministro de Economía afirma en RD hay un discurso de odio y rechazo contra migrantes

Santo Domingo.- Pavel Isa Contreras , quien funge como ministro de Economía, al ser abordado sobre la migración irregular que enfrenta la República Dominicana, dijo que existe un discurso de odio y rechazo contra los migrantes.

«Creo que es contra los haitianos, por negros y por pobres, hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo y hay un profundo anti-haitianismo, que nuestro propio sistema educativo reproduce, hay un discurso inflamatorio que apunta en una línea racista y hay sectores que están apostando a eso, bajemos el tono y sentémonos a discutir», expresó Isa Contreras.

Aclaró en la entrevista realizada al programa «Verdades al Aire», que se transmite por CDN 37, producido por el periodista Adolfo Salomón, que hace unas semanas no se refirió la marcha patriotica que se celebró en el Altar de la Patria.

«Me refiero a que hay un discurso inflamatorio por parte de ciertos sectores de la sociedad, que algunos estuvieron en la marcha, otros estuvieron por preocupaciones legítimas, aquí hay un discurso de odio, rechazo e irritación hacia los migrantes».

Contó que «hay dos vertientes, hay gente que tiene una preocupación legítima por la migración, esa debería ser la preocupación de todos, reclamarle y demandar al Estado una política migratoria más efectiva, de eso no hay duda y es inobjetable, pero que se incite al odio, rechazo y denigración a los migrantes, eso no debe ser el sustento de una buena política pública».

En varias ocasiones, Pavel Isa Contreras hizo referencias a que incluso autoridades de los actuales y pasados gobiernos locales han manejado un «discurso inflamatorio».

«El discurso inflamatorio no es sano, no es bueno, incluso autoridades del país, de ciertos gobiernos locales, lo que hace es inflamar a la población, pero eso no significa que no se deba reclamar una política y que el Estado tenga la obligación de aplicar una política migratoria mucho más rígida», opinó Isa Contreras.

Para cerrar su intervención en el programa de televisión, Pavel Isa añadió que, «lo que yo quiero es que paremos el discurso del odio, el del rechazo, que nos sentemos a discutir una política migratoria nacional, la migración irregular afecta al migrante, que es traficado y a sus receptores. Eso no hace bien a nadie.

Hay que tener una política racional que discuta no solo los pasos fronterizos…No solo es el tema del paso fronterizo, no podemos basarnos en la inflamación, sino en la racionalidad».

