Ministro de Defensa de Colombia dice que Iván Márquez está herido en Caracas

El ministro de Defensa de Colombia aseguró que siguen atentos a nuevas informaciones provenientes de Venezuela. El presidente Iván Duque ha pedido «paciencia» hasta que se puedan esclarecer dos versiones que apuntan a que el líder de la Segunda Marquetalia estaría herido o muerto.

El ministro de Defensa de Colombia Diego Molano, aseguró que Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, máximo líder de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocidas como Segunda Marquetalia, estaría herido en territorio venezolano.

El presidente colombiano Iván Duque pidió días atrás «paciencia» mientras se confirman una de dos versiones, que apuntan a que Márquez estaría muerto o herido.

«La información que tiene inteligencia indica que en esas disputas se presentó una vendetta (venganza) en donde fue afectada su integridad, está siendo protegido por el régimen de (Nicolás) Maduro, y que está en un hospital de Caracas», dijo Molano el miércoles.

Según un video donde aparecen miembros de la Segunda Marquetalia, Márquez habría sobrevivido a un presunto atentado ocurrido el 30 de junio de este año.

Al respecto, el ministro señaló que allí aparecen «segundos y terceros» cabecillas, entre ellos, uno de los hijos de de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, el fallecido fundador de las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de América Latina.

Molano también aseguró que siguen atentos a nuevas informaciones provenientes de Venezuela.

«El régimen de Maduro protege grupos terroristas en Venezuela y nosotros hemos estado denunciando está situación», agregó.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano no ha hecho comentarios.

El presidente Iván Duque, manifestó el lunes que había que tener «paciencia para saber realmente qué ocurrió y mantenemos siempre en contacto con fuentes que han mantenido informando sobre la situación de esos delincuentes».

Márquez sería el único comandante de la Segunda Marquetalia, recientemente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, que sobrevive tras la muerte en Venezuela de otros de sus cabecillas y fundadores, confirmadas por el gobierno colombiano.

Por información que lleve al paradero de Márquez, Estados Unidos ofrece hasta diez millones de dólares. Fue acusado en 2020 por un tribunal federal estadounidense para el distrito sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego.

[Con información de AP]

