Ministro de Cultura: posición del Gobierno siempre será de absoluto consenso

«Yo he escuchado las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Chero y lo que él ha dado es un mensaje de contexto legal y constitucional. Vale decir que ha manifestado que el cierre del Congreso, es una herramienta que está en la Constitución Política, pero no se ha conversado ni se ha discutido dentro del gabinete». «Al ser una herramienta constitucional, en cualquier momento, por supuesto, podría activarse», expresó el titular de Cultura. #NotaDePrensa | El ministro de Cultura, @SalasZ_AA , indicó que no se ha debatido en el Consejo de Ministros el cierre del @congresoperu , y que la posición del Gobierno es de absoluto consenso enmarcado dentro de la democracia. pic.twitter.com/YySPAL2tax

— Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 18, 2022 De otro lado, el ministro Salas se refirió al procesado Zamir Villaverde, de quien dijo que hasta ahora no ha presentado ni una sola prueba contra el Presidente de la República, Pedro Castillo. También lea: [ Ministro de Justicia: soy respetuoso de la Constitución y no he agraviado al Congreso ] «Zamir Villaverde ha salido manifestando que va a ofrecer más pruebas, bueno vamos contabilizando los días y no presenta absolutamente nada. Entonces lo que estamos viendo acá es un afán de querer y pretender desestabilizar el gobierno», indicó el titular de Cultura. «El juez que le ha dado la libertad a Zamir Villaverde, debería evaluar con seriedad qué tipo de pruebas presenta y si estas son válidas. Y si no, tiene que regresar de donde salió», enfatizó el ministro Salas. Respecto a la iniciativa del expresidente Francisco Sagasti, quien propuso un adelanto de elecciones generales, el titular de Cultura dijo que se trata de una propuesta «facilista», que no soluciona ningún problema. Entrega de libros El ministro Alejandro Salas estuvo esta mañana en la actividad donde el Ministerio de Cultura y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), sumaron esfuerzos para promover la creación literaria en los escolares, a través del concurso nacional «Ositran, contigo por las rutas del Perú». Justamente, el ente supervisor, entregó esta mañana de más de 10 mil ejemplares de los cuentos ganadores de las cuatro primeras ediciones del concurso nacional «Ositrán, contigo por las rutas del Perú», para ser distribuidos en las regiones. En la ceremonia de entrega, participó la presidenta del Consejo Directivo del Ositrán, Verónica Zambrano. «Desde el Ministerio de Cultura venimos impulsando la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030 y hemos transferido un monto cercano a los 4 millones de soles para el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para saber cuánto le interesa al peruano, el poder leer», informó en relación al trabajo que hace su sector sobre la lectura y los libros. Precisamente, como una forma de hacer sinergias entre entidades del estado en beneficio de la población escolar, los cuentos entregados hoy, serán distribuidos en las tres regiones del país, a través de las Direcciones Desconcentradas de Cultura. Los ejemplares impresos han sido traducidos en diferentes lenguas originarias, como el quechua, aimara, shipibo – konibo, ashaninka, awajún y kukama kukamiria. También se encuentran de modo animado, en el portal web de Ositrán. (FIN) NDP/ GDS/JCR Más Andina: El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, insta a terminar con la incertidumbre política y dejar de lado acciones que buscan destruir la democracia. ?? https://t.co/FPFxGDpnJr pic.twitter.com/0eEeUR29RC

Publicado: 18/7/2022

