Ministro de Cultura destaca que presidente Pedro Castillo dialogue con la prensa

Señaló que no necesariamente una entrevista debe ser agresiva para que sea mejor, indicando que el mandatario solo pide respeto a la prensa. «Mientras los medios se dirijan con respeto, la apertura será mayor», resaltó. «El presidente Pedro Castillo está con toda la predisposición y voluntad de responder a las investigaciones, pero hay que tener en claro que él tiene una defensa técnica que le establece recomendaciones», mencionó Salas a los medios de comunicación. Lea también: Gobierno garantizará alimentación, salud y educación, asegura jefe de Estado Además, sostuvo que las acusaciones, formuladas por dos personas que se han acogido a la figura de colaborador eficaz, han sido hechas sin presentar ningún tipo de prueba. «El presidente ha dicho con seguridad que no va a existir ninguna prueba directa contra él», indicó el titular de Cultura. Señaló además que, si la Fiscalía consideraba que había un peligro de fuga del exministro Juan Silva, podría haber tomado otras medidas. «Soy testigo de que el ministro del Interior viene trabajando arduamente no solo por el caso de un exfuncionario, sino por todos los llamados por la justicia», enfatizó Salas. (FIN) NDP/MRCA/VVS Más en Andina: La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunciará el jueves 23 de junio si le restablece o no la prisión preventiva a la excandidata Keiko Fujimori. ?? https://t.co/KrSFpHrPj7 pic.twitter.com/3zKVPhBZ4T

