Ministro da Saúde pediu opinião sobre edifícios no Porto para acolher direcção executiva do SNS

O novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já mostrou abertura para que a sede da futura direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde fique instalada fora de Lisboa e a possibilidade de o Porto vir a acolher a nova estrutura do SNS não está afastada e seria até uma forma de o Governo compensar a cidade pela promessa do primeiro-ministro de trazer o Infarmed para o Porto , que entretanto foi abandonada.

Ao que o PÚBLICO apurou, Manuel Pizarro abordou informalmente o assunto no início desta semana e uma das possibilidades mencionada foi o antigo edifício da direcção de recrutamento militar. Situado na zona da Boavista, na Avenida de França, junto à estação do metro da Casa da Música, o edifício encontra-se devoluto há já algum tempo e é, ao que tudo indica, propriedade do Ministério da Defesa Nacional.

N a segunda-feira, no final de uma visita ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, o ministro da Saúde foi questionado sobre a localização da nova entidade do SNS tendo defendido que não há qualquer razão para que seja em Lisboa. Na altura, não se comprometeu que seja o Porto o local escolhido — cidade na qual trabalha Fernando Araújo, o médico que, tudo indica, encabeçará a futura equipa — , deixando, contudo, em aberto a ideia de que outras cidades possam ter condições de acolher esta nova estrutura.

Fontes próximas de Fernando Araújo garantem que o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de São João veria com bons olhos que a futura direcção executiva seja instalada no Porto.

Coimbra também quer nova estrutura do SNS Esta terça-feira, o PS de Coimbra veio defender a escolha desta cidade para acolher a sede nacional da direcção executiva do SNS, num edifício disponibilizado pelo município. Em comunicado, os quatro vereadores socialistas, o líder da bancada na Assembleia Municipal e o presidente da comissão política concelhia do PS consideraram que Coimbra «reúne, em si mesma, todas as condições políticas, técnicas e logísticas para receber a instalação da direcção executiva do SNS, (…) seja pela sua centralidade na região e no país, pela excelência da capacitação em saúde das suas unidades prestadoras de cuidados, pelos centros de investigação clínica de excelência e reputação internacional ou pelo suporte dos seus quadros com formação académica e profissional de topo».

Curiosamente, foi pelo distrito de Coimbra que a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, concorreu às legislativas de Janeiro.

Para os socialistas do município — que querem ver também a autarquia envolvida no processo, através da disponibilização de um edifício para acolher a nova entidade —, «António Arnaut e Mário Mendes, criadores do SNS, merecem que a sua cidade seja considerada para instalação da sede da direcção executiva».

Estas ideias constam de uma nota enviada à agência Lusa pelos vereadores e dirigentes do PS que recordam as palavras do ministro da Saúde, Manuel Pizarro: «Este Governo tem uma forte vontade descentralizadora e lançou um processo de descentralização (…), um processo inovador de dimensão nunca antes experimentado no nosso país. Acho que, nesse contexto, a colocação da sede de organismos públicos nacionais fora da cidade de Lisboa faz também sentido, de acordo com esse processo de desconcentração. Enfim, veremos o que vamos poder resolver em relação a essa matéria, designadamente quais são os edifícios em concreto que estão disponíveis.» Com Lusa

