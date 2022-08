Ministro da Casa Civil diz que confia nas urnas eletrônicas e afirma que sistema eleitoral deve ser enaltecido

Entornointeligente.com /

19/08/2022 21h14 Atualizado 19/08/2022

O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil , afirmou nesta sexta-feira (19) que confia nas urnas eletrônicas e que o sistema eleitoral do país deve ser enaltecido.

Ciro participou, em um hotel em São Paulo, de um seminário para discutir o equilíbrio entre os três poderes.

O tema das urnas eletrônicas tem sido levantado nos últimos meses pelo presidente Jair Bolsonaro . Sem provas, ele repete suspeitas já desmentidas por autoridades sobre o sistema eleitoral.

Camila Bomfim: Governo decide mudar tom sobre urnas eletrônicas

No seminário, Ciro foi questionado sobre o assunto. Ele disse que a democracia brasileira é «sólida» e que as urnas vêm sendo aprimoradas ao longo dos anos.

«Nós temos uma democracia que os temas aqui no Brasil são livres. Eu mesmo confio nas urnas brasileiras, confio no sistema eleitoral. Agora, eu acho que ele não é inviolável para sempre. Nós temos que, a cada dia, aprimorar o nosso sistema eleitoral, coisa feita até pela própria Justiça Eleitoral, que ao longo do tempo tem aprimorado», afirmou o ministro.

Ainda segundo Ciro, a democracia brasileira é um exemplo para o mundo.

«Eu acho que nós temos hoje uma democracia muito sólida, um exemplo para o mundo, um sistema eleitoral que, como disse o nosso presidente [Dias] Toffoli, [ministro do Supremo Tribunal Federal], é capaz de entregar os resultados das urnas em apenas um dia, isso tem que ser enaltecido, não tenho dúvida quanto a isso», continuou.

Ciro concluiu sua fala defendendo que a sociedade gaste menos tempo falando de urnas eletrônicas e mais com «medidas propositivas».

«Nós passamos agora pouco 90% do tema da nossa coletiva só falando disso. Ao invés de nós estarmos falando de medidas positivas para o nosso país, de nós aproveitarmos esse momento histórico que o mundo está propiciando, de aproveitar nosso potencial», completou o ministro.

