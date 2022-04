Ministro Chero: propuesta de nueva Constitución genera un debate político y académico

Entornointeligente.com /

«La sola presentación del texto ya está generando todo un debate nacional, todo un debate académico y político entre muchos sectores, (…) la Carta Fundamental es un texto político y ese es el debate que se está abriendo», aseveró el ministro. Félix Chero indicó también que el proyecto de ley partió de una propuesta consensuada en el Consejo de Ministros, en donde se respetó la pluralidad de ideas. «Hemos votado por mayoría absoluta y la muestra de democracia, de pluralidad de ideas y de pensamiento ha sido aceptar la decisión sin ningún condicionamiento ni presión. Nuestro ministro de economía, Óscar Graham, se abstuvo de votar lo cual fue respetado», detalló. Asimismo, el titular de Justicia afirmó que es falso que haya tratado de disuadir al presidente de la República, Pedro Castillo, para que no lleve adelante la propuesta. También lea: [ Asamblea constituyente: todo sobre el proyecto de consulta para una nueva Constitución ] Respecto a los señalamientos de plagio en el proyecto de ley, el ministro mencionó que los que han trabajado por años en textos e investigaciones jurídicas deben reconocer que en algún momento se incurren en errores de cita. «Creo que más allá de lo que se haya podido generar como consecuencia de un error de cita, jamás ha habido la intención de no considerar o de no reconocer los trabajos de investigación de los profesionales que con esfuerzo y dedicación plantean este tipo de investigaciones y/o de artículos. No ha habido la mínima intención de desconocer el trabajo de ningún profesional», declaró Félix Chero. Finalmente, anunció que mañana se desarrollará el Consejo de Ministros Descentralizado en el Vraem y Ayacucho , y pasado mañana en la región de Ucayali. «Ese es el trabajo que viene haciendo el Ejecutivo, recogiendo el clamor de la población y en esa línea nos comportamos frente al pueblo», subrayó. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: Ministra de Trabajo, Betssy Chávez, pide a Corpac y controladores aéreos dialogar a fin de evitar que realicen una nueva huelga https://t.co/5IOGifW9Cc pic.twitter.com/NuIt2T1lrq

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 27, 2022 Publicado: 26/4/2022

