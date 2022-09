Ministro Alvarado niega ser parte de una organización criminal durante interpelación

Entornointeligente.com /

«Rechazo tajantemente formar parte de una organización criminal, precisándose que por la etapa de la investigación, la imputación aludida es una hipótesis que no genera certeza de culpabilidad», aseguró el exministro de Vivienda. Geiner Alvarado afirmó que el Ministerio Público deberá demostrar con objetividad la calificación de «lugarteniente» que se le imputa en las investigaciones. Asimismo, el actual ministro de Transportes indicó que no ha tenido ningún vínculo laboral o profesional con las empresas JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, Destcon Ingenieros y Arquitectos SAXC, consorcio Gorgor y otras que hayan contratado con el Ministerio de Vivienda y Construcción. «Tomé conocimiento, a través de los medios de comunicación y posteriormente al desarrollar este pliego interpelatorio, que la empresa Destcon forma parte del consorcio Iecons, que ganó la adjudicación de la obra ‘mejoramiento y ejecución del agua potable en el distrito de Anguía’, precisó Alvarado. También lea: [ Tesis fiscal sobre licitaciones públicas fraudulentas es errada, afirma abogado ] En ese sentido, informó que son las municipalidades, en calidad de unidades ejecutoras, las responsables de llevar a cabo los procesos de selección en sus etapas de convocatoria, evaluación y otorgamiento de la buena pro, así como el perfeccionamiento del contrato y la ejecución de la obra hasta su liquidación. «Descarto tajantemente alguna solicitud de apoyo para la adjudicación de obras a las empresas mencionadas. Reitero que las licitaciones públicas y adjudicación de buena pro de proyectos financiados por el Decreto de Urgencia 102 están a cargo exclusivamente de las municipalidades en calidad de unidades ejecutoras siendo las responsables de llevar a cabo los procesos de selección», agregó. Finalmente, negó conocer a Angie Espino Lucana y Hugo Espino Lucana. Asimismo, aclaró que no tiene amistad con el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, pero que sí han coincidido en eventos públicos. «Respecto a Yenifer Paredes Navarro y a la primera Dama Lilia Paredes Navarro, no he sostenido reuniones de trabajo, pero sí recuerdo que hemos coincidido en algunos eventos públicos donde han participado», puntualizó. Tras culminar la presentación del ministro Geiner Alvarado, se dio inicio a la intervención de las bancadas parlamentarias. (FIN) GSR/ FHG Más en Andina: La presidenta del Congreso, Lady Camones, solicita ser investigada por la Comisión de Ética con la finalidad de deslindar cuestionamientos por audio difundidos https://t.co/edQM5HRk7x pic.twitter.com/ejnMqMeRHn

