Ministro Alexander: ‘Gobierno paga planillas y subsidios todavía con préstamos’

Ministro explica la maltrecha situación de las finanzas en medio de los reclamos generalizados por una rebaja en el costo del combustible

«A junio de este año todavía seguimos pagando planillas y subsidios con préstamos», declaró Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas (MEF) sobre la crítica situación actual del gasto público, al ser cuestionado sobre si cedería a las exigencias de gremios educativos y la ciudadanía de abaratar el costo del combustible y otras mejoras en el sector educativo.

El titular de Economía y Finanzas, aprovechó el cuestionamiento de una veintena de periodistas y quiso referirse al aumento de la deuda del Estado: «el crecimiento de la deuda ha sido impresionante pero, obedece a una estrategia gubernamental», justificó sobre el periodo 2021-2022 de pandemia, en que la prioridad fue disponer de un presupuesto para cubrir el costo de las vacunas y los insumos sanitarios. Presupuesto que resultó a su vez, del recorte presupuestario efectuado a otras instituciones del Estado.

El factor bélico en la realidad nacional

El jefe de la cartera monetaria panameña también puso énfasis en las consecuencias para la economía local del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. «Nosotros no hemos salido de la pandemia… Y la pérdida que hemos tenido es irrecuperable…Las pérdidas – que calculó en mil millones de dólares-son irrecuperables», sentenció.

«Sumado a esto, prosiguió, la guerra de Rusia con Ucrania también está siendo que el mundo sea perdedor. Nosotros ahora mismo, por razón de la guerra estamos perdiendo un nivel de bienestar que es importante. Esta guerra está implicando entre otras cosas, precios más elevados, no solo para el combustible sino para productos alimenticios», detalló.

«Estas son realidades que es bueno que todos tengamos que entender» alcanzó a decir a modo de conclusión, en medio de más cuestionamientos como por ejemplo, la planilla del Estado que ha crecido durante la pandemia también. Sin embargo, el Ministro no se refirió en específico a alguna solución a corto plazo, ni si daría subsidios o no para el combustible, así fuera con préstamos o extrayendo fondos de donde ya no quedan en otros ministerios.

Las declaraciones del ministro Alexander se dieron este sábado 9 de julio, en la Universidad Santa María La Antigua (USMA) durante el acto de inauguración de la tercera versión del diplomado en Periodismo Bancario, llevado a cabo por el Banco Nacional de Panamá, al que asistió como en calidad de invitado y expositor.

