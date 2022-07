Ministro Alencastre: «Tercera etapa de Chavimochic va para impulsar desarrollo agrario»

Entornointeligente.com /

«Ayer hemos tenido conversación con la concesionaria y hoy día tenemos listos los informes de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, Asesoría Jurídica y de la Procuraduría, para poder garantizar que hemos congeniado [con el concesionario] en establecer la prórroga de 30 días de manera armoniosa, para completar las gestiones y llegar a un acuerdo de conformidad «, refirió . El ministro expresó que se busca una agenda consensuada entre los interesados y la parte pública que a él le toca coordinar. «Con esto estamos abriendo el lema de ‘Chavimochic va’ y va en función de los programas de desarrollo agrario y rural, que se han comprometido», subrayó. Compra de urea En relación a la urea, cuya adquisición sigue en proceso, Alencastre remarcó que llegará a su destino de acuerdo con el cronograma establecido para la fertilización de los cultivos de la campaña agrícola 2022-2023 , que empieza en agosto próximo. El titular del Midagri precisó que no se trata de una tercera convocatoria ni una tercera etapa, sino que es una primera convocatoria con un modelo de adquisición internacional organizada de manera interinstitucional con todos los observadores y los requisitos necesarios para el proceso de compra. «Eso se ha cumplido y se han presentado más de 152 firmas interesadas de proveedores [de fertilizantes] de 58 países «, puntualizó. Alencastre añadió que al momento se han identificado cinco iniciativas de interés que pertenecen a cinco países. Mencionó que este mes se tendrá la definición completa de los proveedores internacionales y su cronograma de entrega para estar atentos a que la urea llegue a todos los sitios que se ha determinado, según el padrón de productores agrarios y al amparo del Decreto de Urgencia 013, que autoriza la compra del fertilizante nitrogenado hasta por 348 millones de soles. Sobre las «situaciones de riesgo» formuladas por la Oficina de Control Interno (OCI) respecto del proceso de compra, el ministro Alencastre puntualizó que estas han sido levantadas y absueltas; «en consecuencia, esas miradas de atención fueron atendidas y ya fueron superadas». La entrega de los sacos de urea a los productores de menos de cinco hectáreas que usan este fertilizante —agregó— se hace porque cada vez se incrementa la cobertura diaria del padrón de productores ; y para ello se ha reforzado no solo con empadronadores, sino también con la armonización con los padrones de las juntas de usuarios y de otras bases de datos de los programas del sector para ampliar este registro. Guano de la isla «Este padrón servirá no solo para la distribución de la urea y del guano de las islas, sino además para los diferentes servicios que el Midagri tiene como los demás ministerios, para impulsar el desarrollo rural», manifestó. Lea también: Agroperú otorgó S/ 991 millones para créditos a productores agropecuarios y forestales Respecto al guano de las islas, sostuvo que cuentan con un cronograma de entrega con las toneladas y los números de sacos para cada una de las localidades, lo cual se está cumpliendo en la medida que se ha coordinado con el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernap), para alcanzar un nuevo horizonte de 23,000 toneladas (guano natural), que serán organizadas en su producción, traslado y transporte a las zonas donde se utilizará. «Con esto quiero decir que el tema de la urea y del guano de la isla llegará en esta programación para la campaña agrícola 2022-2023», indicó. Semillas nativas Respecto a las semillas nativas, el titular del Midagri refirió que al constituir una preocupación de las comunidades que se han caracterizado por conservar la agrobiodiversidad de nuestra agricultura, a partir de la última feria de agrobiodiversidad, realizada en el distrito limeño de La Molina, se estableció una nueva zona de agrobiodiversidad denominada Paymakis, en la región Apurímac. «De esta manera de completan seis sitios de agrobiodioversidad y en la feria de La Molina pudo verse el entusiasmo de las comunidades para incorporarse a este programa de abastecimiento de semillas nativas, con el objetivo de alcanzar las siembras de la campaña agrícola 2022-2023», anotó. La microcuenca Paymakis posee 14,261 hectáreas de cultivos y diversidad de ecosistemas donde resaltan los pajonales de puna húmeda, matorrales andinos, bofedales, entre otros, que sirven para conservar la actividad agropecuaria. Respecto al Salón del Cacao y Chocolate, versión latinoamericana , el ministro destacó que se premiaron a los mejores 10 concursantes en el cacaos finos y de aroma. «Para que esta iniciativa continúe fortaleciéndose han asistido participantes y expositores de Colombia, Ecuador, de El Salvador entre otros países, y hemos tenido gran acogida», finalizó. Alencastre formuló estas precisiones durante la conferencia de prensa que se brindó al término del Consejo de Ministros. Más en Andina: ?? Sin ningún inconveniente se puede desarrollar la actividad turística en el complejo arqueológico Kuélap, región Amazonas, reafirmó hoy el ministro de Cultura ( @MinCulturaPe ), Alejandro Salas. https://t.co/EC0AabtQLo pic.twitter.com/y7ynZAErFl

